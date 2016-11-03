Подземная экономика

Разовая поездка в петербургском метро с 2017 г. будет стоить 45 руб., на наземном транспорте – 40 руб., сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в докладе о проекте бюджета. Сейчас стоимость проезда – 35 и 30 руб. соответственно, т. е. повышение составит 28 и 33%. По словам губернатора, разовый тариф, как правило, затрагивает интересы либо туристов, либо пассажиров, редко пользующихся общественным транспортом, стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет максимально на 7,7%. Администрация рассчитывает стимулировать переход пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях, снизить потери от неоплаченного проезда и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета пассажиропотока, говорит губернатор. В конце сентября председатель комитета финансов Алексей Корабельников говорил, что стоимость разового проезда в общественном транспорте в 2017 г. повысится более чем на 2 руб., проездные будут дорожать в пределах инфляции. Окончательное решение о повышении проезда еще не принято, все будет понятно в декабре, говорит представитель комитета по тарифам. В 2016 г. жетон метро подорожал с 31 до 35 руб.

Губернатор называет новый разовый тариф экономически обоснованным. Прошлой осенью от его введения решено было отказаться, напомнил он.

Городской бюджет, который заксобрание вчера утвердило в первом чтении, предусматривает в 2017 г. субсидии ГУП «Петербургский метрополитен» более 12 млрд руб. (в 2016 г. – 11,2 млрд руб.). Кроме этого власти выделят 3 млрд руб. на увеличение уставного фонда ГУПа. Субсидия наземному электротранспорту в 2017 г. составит 6,8 млрд руб. (в 2016 г. – 6,7 млрд руб.), автобусным перевозчикам – 9 млрд руб. (в 2016 г. – 8,4 млрд руб.), следует из документов комитета финансов. Изначально метрополитен просил 13,7 млрд руб. субсидий, «Горэлектротранс» – 6,8 млрд руб., «Пассажиравтотранс» – 6,5 млрд руб. Предусмотренный проектом бюджета Петербурга объем субсидии перевозчикам подразумевает применение тарифа, близкого к экономически обоснованному, говорит представитель комитета по финансам. «Мы не можем себе позволить дополнительно субсидировать наших перевозчиков», – сказал Полтавченко и добавил, что тариф – не самый высокий по стране (цитата по «Интерфаксу»). Стоимость разовой поездки в Московском метрополитене – 50 руб.

Проект бюджета предусматривал повышение на 2 руб., в соответствии с этим заложены субсидии, которые должны компенсировать расходы, говорит руководитель фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Повышение до 40 и 45 руб. за поездку необоснованно, непонятно, откуда взялись эти цифры, удивляется она. Пока нельзя сказать, обоснован ли размер субсидии, нет строгого учета пассажиропотока в метро и на наземном транспорте, говорит глава контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников. Пассажиропотоки на наземном транспорте и в метро снижаются, для увеличения субсидий нет оснований, объясняет он: «Логики нет – пассажиров перевезли меньше, а денег требуют больше».

Метрополитен перевез в первой половине 2016 г. 360,3 млн пассажиров, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4% меньше, чем за этот же период в 2014 г., следует из документов ГУПа. Более 30% пассажиров используют в качестве оплаты проезда жетоны. В прошлом году 74,1 млн поездок в «Горэлектротрансе» совершено по разовому проездному билету, с помощью месячного единого льготного билета оплачено 123,5 млн поездок, следует из данных компании. «Пассажиравтотранс» перевез в 2015 г. почти 320 млн человек (+7,2%). Разовые билеты принесли предприятию в 2015 г. более 2,2 млрд руб., билеты длительного пользования – около 2,8 млрд руб., следует из отчета компании за 2015 г.

По данным метрополитена, себестоимость перевозки пассажира в этом году составляла 40,83 руб. (+17% к 2015 г.), расходы на перевозку пассажиров за полгода составили 14,7 млрд руб. Затраты на электроэнергию выросли на 42,3% к аналогичному периоду 2015 г., на 23,2% дороже стали текущие и капитальные ремонты, на 14% – затраты на амортизацию. Метрополитен покрывает с помощью собственных доходов только 67,7% расходов. «Пассажиравтотранс» тратит на перевозку одного человека 32,1 руб.

«Пассажиравтотранс» – один из многих перевозчиков в Петербурге и тарифы не определяет, субсидия компенсирует доступность тарифа на проезд, ее размер зависит от сбалансированности тарифных решений, говорит представитель компании. Основная масса пассажиров (75–80%) оплачивает проезд электронными билетами длительного пользования, добавляет она. Представитель «Горэлектротранса» на запрос не ответил. Если возникнет ажиотажный спрос на жетоны, придется ввести ограничения на их продажу в одни руки, говорит представитель метрополитена. На запрос «Ведомостей» пресс-служба вчера не ответила.

Повышение цен может вызвать недовольство пассажиров, в первую очередь гостей города, туристов и тех, кто привык пользоваться общественным транспортом не каждый день, говорит Дмитрий Мазурок, глава представительства в СЗФО консалтинговой группы «НЭО центр». Отказаться от транспорта людям будет сложно, но из-за повышения его стоимости им придется сократить другие расходы, считает Дмитриева.