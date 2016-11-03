Рекордный дефицит

Проект бюджета Петербурга на 2017 г. предусматривает доходы в 470,7 млрд руб., расходы – 535 млрд руб., дефицит – 64,3 млрд руб., сообщил вчера губернатор Георгий Полтавченко. Адресная инвестиционная программа на 2017 г. составит 86,4 млрд руб., совокупный бюджет развития с учетом затрат на обновление подвижного состава, капиталовложений в транспортную и другую инфраструктуру – 107 млрд руб. Запланировано увеличение расходов на капитальный ремонт мостов и набережных (на 14%) и на приобретение подвижного состава. На строительство четырех линий метрополитена город потратит 19,7 млрд руб. (еще 4,3 млрд поступят из федерального бюджета), на строительство дорог – 22 млрд руб. В администрации знают о планах некоторых крупных налогоплательщиков предъявить к возврату значительные объемы налога на прибыль в 2017 г., сказал губернатор. По состоянию на конец октября утвержденный бюджет на 2016 г. исполнен по доходам на 82%, что на 5% выше процента поступлений на аналогичную дату прошлого года. Ведомости

Инфляция в октябре – 0,4%

Индекс потребительских цен в Петербурге в октябре составил 100,4% по сравнению с октябрем прошлого года, в Ленобласти – 100,6%. С начала года цены в Петербурге и Ленобласти выросли на 4,6%. Ведомости

Резиденты ОЭЗ инвестировали 5 млрд руб.

Объем инвестиций в особую экономическую зону (ОЭЗ) Петербурга со стороны ее резидентов в январе – сентябре 2016 г. составил около 5 млрд руб., сообщает пресс-служба петербургской ОЭЗ. По сравнению с тем же периодом прошлого года инвестиции выросли на 21%.

Выручка компаний-резидентов в январе – сентябре этого года составила 7,825 млрд руб. ИНТЕРФАКС