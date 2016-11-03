На заводе ТАИФ произошел пожар

В среду в компрессорной завода ТАИФ-НК в промзоне Нижнекамска (Татарстан) произошло возгорание. С места пожара с ожогами 30% тела были госпитализированы три человека. Их состояние оценивается как тяжелое. «По предварительным данным, к пожару могла привести возможная утечка водорода», – сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин, добавив, что точные причины инцидента выяснит комиссия. Интерфакс

Exxon Neftegas и «Газпром» обсуждают договор о поставке газа

Оператор «Сахалин-1» – Exxon Neftegas и «Газпром» после более чем 10 лет переговоров перешли к обсуждению потенциального договора о поставках газа на третью очередь завода по сжижению газа проекта «Сахалин-2» (50% – у «Газпрома»), говорится в правительственном отчете об итогах СРП. Exxon Neftegas до сентября 2015 г. отметал все предложения «Газпрома» и Sakhalin Energy (оператора «Сахалина-2») о продаже газа на внутренний рынок или на завод СПГ. Exxon Neftegas договорился с «Роснефтью» о строительстве своего СПГ-завода в пос. Де-Кастри (Хабаровский край). Интерфакс