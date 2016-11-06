Студия Disney побила собственный рекорд по сборам

На 1 ноября 2016 г. проекты студии заработали в мировом прокате $5,85 млрд – в прошлом году цифра была $5,84 млрд за год. То есть Disney уже побил собственный рекорд по сборам в международном прокате – а ведь впереди у компании еще такие хиты, как анимационный фильм «Моана» (в России премьера 1 декабря) и первый спин-офф «Звездных войн» – «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (в России премьера 15 декабря). Как минимум один из этих проектов обязательно станет кассовым лидером, так что $5,84 млрд сборов для Disney еще не конец. Таким образом, студия претендует на новый рекорд бокс-офиса – на сегодня это $6,89 млрд студии Universal за 2015 г. (кассу сделали «Мир юрского периода», «Пятьдесят оттенков серого» и «Миньоны»). Такой успех зиждется на четырех хитах от Disney Animation, Marvel, Pixar и Lucasfilm, которые находятся под крылом Disney. Самым кассовым стал блокбастер «Первый мститель: Противостояние», заработавший $1,15 млрд. За ним идет «Зверополис» – на его счету $1,023 млрд. Третье место – у мультфильма «В поисках Дори»: рыбки заработали $1,022 млрд. Замыкает шествие «Книга джунглей» и ее $966 млн. Помимо рекордного бокс-офиса Disney установил еще несколько рекордов: студия быстрее всех добралась до отметки в $2 млрд в домашнем прокате (16 июля), в $3 млрд в международном (6 июля) и в $5 млрд – в мировом прокате (10 июля). 16 октября Disney также отпраздновал свой самый удачный финансовый год в международном прокате. The Hollywood Reporter (российское издание)

Жерар Депардье снимется в фильме об Иоганне Себастьяне Бахе

Французский актер присоединился к актерскому составу фильма «Бах», биографической картине о композиторе Иоганне Себастьяне Бахе. Роль Жерара Депардье пока не определена. В картине также снимутся Аксель Милберг и Марианн Сагебрехт. Картина расскажет о жизни и «страстной борьбе» немецкого композитора. Режиссером выступит Эрик Стайлз, композитором – оскароносный Габриель Йаред. Screen, РИА Новости