Кофейный дебют

Одна из первых кофеен Newman Coffee откроется на Невском проспекте, 94, сообщила пресс-служба JLL, консультанта сделки по аренде. Площадь кофейни составит 165 кв. м. По словам Богданы Бондарь, арт-директора сети Newman Coffee, до конца года откроется еще две точки – в «Галерее» и на Большом проспекте П. С. В 2017 г. в Петербурге откроется еще три точки, дальше сеть будет развиваться в Москве и городах-миллионниках. По словам представителя JLL, сеть ищет помещения в 120–160 кв. м. Средний чек составит 500–600 руб. (кофе и десерт), основной упор будет делаться на авторские коктейли и десерты, говорит Бондарь. Петербург, основной туристический центр России, – лучший город для дебюта и позиционирования бренда, считает она.

Кроме собственной фабрики по обжарке зерна у Newman около 30 кофеен в Азии и Европе, говорит Бондарь, не уточняя их расположение и бренды. Сеть Newman Coffee развивает мальтийская компания Zenith Holding Ltd. На ее сайте есть информация только об одной кофейне Newman – во Флоренции. Под маркой Newman выпускается также молдавский бренди, сказано на сайте. По данным сайта, холдинг инвестирует в недвижимость (отели сети Marriott – в Бангкоке и Наньнине), горнорудную промышленность, телекоммуникации, производство продуктов питания и др. Холдинг возглавляет Кевин Ньюман, которому, по данным СПАРК, в России принадлежат зарегистрированные в 2016 г. ООО «Зенит холдинг» (операции с недвижимостью) и ООО «Ньюман продакшн» (производство кондитерских изделий). Бондарь подтвердила, что эти компании принадлежат владельцу Zenith Holding Ltd., но не раскрыла, какие еще проекты, кроме сети кофеен, он планирует развивать в России.

Планы на пиццу ООО «4 папас», мастер-франчайзи в России американской сети пиццерий Papa John’s International, в течение пяти лет вложит 700 млн руб. в открытие 40 ресторанов в Петербурге, рассказал директор по операционной деятельности «4 папас» Михаил Кольцов. В России более 100 ресторанов Papa John’s. Площадь заведения, по словам Кольцова, – от 80 до 200 кв. м.

Сеть «Даблби», состоящая из семи кофеен, до конца года расширится до 10 точек, говорит ее основатель Анна Цфасман. По ее словам, ведутся переговоры с потенциальными партнерами и интерес растет с каждым месяцем. Флагманские кофейни на Миллионной улице и Кронверкском проспекте уже несколько лет показывают стабильные результаты, говорит она. Повышение цен в мае на 20% никак не повлияло на количество гостей, замечает Цфасман.

Интерес к кофейням высок, несмотря на то что в Петербурге их стало очень много – как стационарных, так и в формате «кофе с собой», отмечает владелец сети из трех кофеен. По его словам, среди туристов популярны более дорогие заведения с международным позиционированием, поэтому у Newman Coffee, тем более в центре города, будет своя аудитория, несмотря на высокую цену. В зависимости от размера помещения и стоимости обстановки инвестиции в открытие одной кофейни могут составлять от 3 млн до 8 млн руб., оценивает он.

По данным Петростата, в январе – сентябре 2016 г. оборот общественного питания в Петербурге составил 47,6 млрд руб., на 8% больше, чем в 2015 г.