Иран обходят стороной

На юге Ирана заканчивается очередной этап расширения крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс. Эта работа на 19-й фазе примечательна тем, что ее выполняют иранские компании, а не западные.

У Ирана вторые по величине в мире запасы газа и четвертые по величине запасы нефти, по данным Управления энергетической информации США (EIA). В следующие пять лет Тегеран хочет привлечь инвестиции на $200 млрд в энергетический сектор. С января Иран уже увеличил нефтедобычу с менее чем 3 млн барр. в день примерно до 3,7 млн барр. в день. Но это по-прежнему меньше краткосрочной цели в 4,2 млн барр. в день – столько страна добывала до введения санкций в 2011 г.

Запасы Южного Парса – 51 трлн куб. м газа, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА). Иран не смог реализовать потенциал месторождения полностью из-за санкций. Total прекратила заниматься разведкой и добычей в Иране в 2010 г., а Statoil не присутствует в стране с 2011 г. Поэтому разработкой 19-й фазы занимались две иранские компании, имеющие связи с госорганизациями, – Petropars и IOEC. Импульс работе придало одно из положительных последствий отмены санкций: иранским компаниям стало легче покупать западное оборудование. Но иностранные компании, участвовавшие в проекте, пока не вернулись. Как отмечают их руководители, инвестиции в Иран сейчас сложно оправдать на фоне низких цен на нефть, политических рисков и неопределенности в стране. «У нас нет нехватки проектов для инвестиций, и большинство из них проще, чем в Иране», – утверждает один из них.

Также европейские компании подчеркивают, что им необходимы приемлемые условия для инвестиций в Иран. Страна уже долго работает над новым контрактом, по которому они получат права на разработку запасов нефти и газа. Старый контракт не нравился западным компаниям – он не позволял им, например, приобретать доли в иранских проектах. Новый контракт должен привлечь иностранные инвестиции, но внутри страны идут споры о том, не являются ли условия слишком щедрыми (полная версия статьи на www.vedomosti.ru).

Перевел Алексей Невельский