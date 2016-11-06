Лизинг на красных крыльях

Лизинговая компания «Ильюшин финанс Ко» (ИФК; подконтрольна государственным ОАК и «ВЭБ капиталу») станет владельцем 100% Red Wings, рассказал человек, близкий к одной из сторон сделки. Это подтвердили представители ИФК и Red Wings. Еще в 2014 г. владелец авиакомпании Сергей Кузнецов договорился отдать ИФК 74% Red Wings в зачет части долгов по лизинговым платежам, а оставшиеся акции сохранить.

Часть акций будет получена в счет долга, часть куплена, в результате ИФК консолидирует 100% Red Wings, говорят оба собеседника. Они не объясняют причину решения и не раскрывают сумму сделки. ИФК хочет управлять Red Wings, но и Кузнецов намеревался активно участвовать в управлении, объясняет человек, знающий об этом от руководства ИФК. Кузнецов также владеет 100% акций авиакомпании «Нордавиа» (741 000 пассажиров в январе – сентябре, +30,7% год к году), он планировал создать единую управляющую компанию для «Нордавиа» и Red Wings. Управляющая компания создана, она называется «Скай менеджмент», знает человек из окружения Кузнецова. «До консолидации 100% Red Wings переход управления приостановлен, решение будет принято после консолидации», – говорит представитель ИФК.

Red Wings Авиакомпания

Выручка (РСБУ, 2015 г., данные «СПАРК-Интерфакса») – 6,14 млрд руб.

Чистый убыток – 390 млн руб.

Пассажиропоток (9 месяцев 2016 г.) – 799 000 человек.

Основная ценность Red Wings – сертификат эксплуатанта и квалифицированный персонал, но с учетом больших долгов цена за ее блокпакет скорее будет символической, говорит руководитель аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев. Red Wings – 14-я российская авиакомпания по пассажиропотоку. Флот Red Wings состоит из семи Ту-204 (принадлежат ИФК) и одного Ту-214. До мая в ее парке было еще пять Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), но лизингодатель – ГТЛК забрала их за неплатежи. Долг авиакомпании перед ИФК достиг нескольких миллиардов рублей – в счет акций будет списана только часть, говорит человек, близкий к одной сторон сделки. На конец 2015 г. кредиторская задолженность Red Wings была 5,6 млрд руб., из них 650 млн руб. – долги банкам (данные «СПАРК-Интерфакса»).

ИФК сможет использовать Red Wings как базу для эксплуатации других самолетов Ту-204/214, а также SSJ100, говорится в отчете авиакомпании за 2015 г. Red Wings может помочь ИФК продвигать на международный рынок российские самолеты – прежде всего МС-21, говорит Пантелеев, например, эффективен так называемый мокрый лизинг – сдача в аренду самолетов вместе с экипажем.