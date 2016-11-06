Новая покупка «Согаза»

«Согаз» продолжает экспансию. На этот раз он может приобрести у партнеров Геннадия Тимченко небольшого страховщика «Регионгарант»

«Согаз» 7 октября подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% голосующих акций «Регионгаранта», сообщила служба. Сейчас страховщик принадлежит нефтетрейдеру «Сургутэкс». У него три владельца, следует из данных СПАРК: Владимир Исаев (34%), Татьяна Дергачева и Андрей Спиридонов (по 33%). Все они давние знакомые Геннадия Тимченко, который владел трейдером до 2012 г. Исаев с 2003 г. возглавляет «Сургутэкс», Спиридонов – его заместитель. А с 2009 г. вместе с Дергачевой они являются младшими партнерами Тимченко в компании «Трансойл СНГ» (владелец 7,5% банка «Россия»).

По данным рейтингового агентства RAEX, активы «Регионгаранта» на 30 июня 2016 г. составили 2,8 млрд руб., собственные средства – 1,35 млрд. За первое полугодие компания собрала 385,6 млн руб. страховых взносов. RAEX 27 октября подтвердило рейтинг «Регионгаранта» на уровне А+ («очень высокий уровень надежности») со «стабильным» прогнозом, но тут же отозвало его – «в связи с отказом компании от актуализации рейтинга». Видимо, компания не стала продлевать рейтинг из-за предстоящего объединения, полагает управляющий директор по страховым рейтингам агентства Алексей Янин.

У «Согаза» и «Регионгаранта» схожий бизнес, но масштабы разные, замечает он. «Согаз» и раньше активно приобретал страховые компании, говорит Янин.

«Согаз», очевидно, расширяется и ему нужны бизнесы разных направленностей, говорит руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина. Он начал экспансию на рынке корпоративного страхования в 2005 г., купив у «Роснефти» 85% СК «Нефтеполис». Благодаря покупкам кэптивных страховщиков в 2009–2014 гг. сейчас «Согаз» страхует риски «Северстали», «Транснефти», «Алросы». Тогда интерес «Согаза» был понятен, говорит Никитина, а вот чем его привлек «Регионгарант», объяснить сложнее: «Это маленькая московская компания с большим количеством региональных подразделений (18 регионов), портфель у нее небольшой».

«Регионгарант» имеет лицензию на 30 видов страхования, говорит Никитина. RAEX отмечает, что «Регионгарант» специализируется на автокаско, ДМС, ОСАГО и входящему перестрахованию. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия «Регионгарант» занял 110-е место по размеру собранной премии, по автокаско был 40-м, по ДМС – 54-м, по ОСАГО – 60-м, по входящему перестрахованию – 34-м.

Представители «Согаза» и «Регионгаранта» не ответили на запросы «Ведомостей». Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров отказался от комментариев.