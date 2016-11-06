ЦБ поделил рынок микрофинансирования

Около 90 работающих на рынке микрофинансирования организаций планируют стать микрофинансовыми компаниями (МФК), сообщил ЦБ. Вступившие в силу поправки в закон о микрофинансовой деятельности разделят МФО на два вида: микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). До конца марта 2017 г. компании должны определиться со статусом.

МФК должны иметь уставный капитал не менее 70 млн руб. и выполнять минимум шесть нормативов, но смогут привлекать средства граждан (от 1,5 млн руб.), выпускать облигации и получат возможность удаленной идентификации, а также выдавать займы на сумму до 1 млн руб. Первой МФК стало Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.

Для МКК требований к минимальному размеру капитала нет, но они не смогут привлекать средства физлиц (за исключением учредителей) и будут отрезаны от дополнительных источников финансирования. МКК сможет выдавать займы не более чем на 500 000 руб. Интерфакс

Сбербанк начал принимать «Мир»

Сбербанк с 3 ноября начал прием заявок на получение карты «Мир» и ее выдачу во всех своих отделениях, сообщила руководитель управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. Госбанк будет выпускать несколько типов карт: зарплатные, социальные и карты для всех желающих, не входящих в специальные категории клиентов. «Начали выпуск карт мы раньше, но публично не афишировали. Мы сделали запуск сегодня, а тестировали в течение всего октября», – сообщила Кирсанова. Обслуживать карты «Мир» в банкоматах и сервисной сети госбанк начал в сентябре. ТАСС

ВТБ занял 36 млрд руб. на день

ВТБ на прошлой неделе – в четверг – разместил однодневные биржевые облигации на 35,9 млрд руб. из предложенных 50 млрд руб. Бумаги размещались по цене 99,8905% от номинала (доходность – 10% годовых). Во вторник и среду банк продал все предложенные бонды – 25 млрд руб. До этого выпуски однодневных облигаций не пользовались повышенным спросом у инвесторов: покупатели выбирали бумаги лишь на 3–5 млрд руб. Однодневные биржевые облигации – новый инструмент для российского рынка. Ведомости

«Почта банк» получил капитал

«Почта банк» привлек в капитал 4,8 млрд руб. за счет допэмиссии, в результате чего собственный капитал кредитного учреждения вырос в 1,5 раза – до 13,9 млрд руб. Капитал увеличен акционерами (ВТБ и ФГУП «Почта России») «в равных долях», указал предправления «Почта банка» Дмитрий Руденко, капитал требуется банку «для исполнения нормативов ликвидности», а также выполнения стратегии, активного развития сети, закупки оборудования, наращивания кредитного портфеля. ТАСС