«Вымпелком» не растет

Выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи в России в III квартале 2016 г. сократилась на 0,64% год к году до 60,2 млрд руб., говорится в отчетности оператора. Общая выручка сократилась на 1,65% до 71,2 млрд руб., а показатель EBITDA снизился на 6,17% до 26,7 млрд руб., что привело к снижению рентабельности EBITDA компании на 1,8 п. п. до 37,5%.

Снижение выручки и рентабельности «Вымпелком» объясняет макроэкономическими причинами, ослаблением рубля и усилением конкуренции на протяжении 2016 г. Помимо общерыночных причин у оператора растет доля пакетных тарифов, которые включают в себя бесплатные минуты звонков на сети других операторов, что повышает расходы «Вымпелкома» на интерконнект (расчеты между операторами-партнерами за трафик).

Хотя результаты «Вымпелкома» снизились, по сравнению с конкурентами (они еще не отчитались за III квартал) оператор будет выглядеть лучше, считает источник в компании. Так, по его словам, в условиях сокращения числа мигрантов в стране «Вымпелкому» (исторически лидировавшему на рынке услуг для мигрантов) удалось заместить их резидентами.

Выручка оператора от проводной связи тоже снизилась – на 3% до 11 млрд руб. Главными причинами этого «Вымпелком» называет перевод корпоративных контрактов с расчетов в долларах на расчеты в рублях, а также сокращение доходов от услуг для частных лиц. Выручка от частных ШПД-абонентов упала почти на четверть (на 24,2%), или на 694 млн руб., по сравнению с III кварталом 2015 г. Это стало результатом сокращения как количества абонентов (на 18% год к году), так и ARPU (на 12% год к году). Число ШПД-абонентов «Вымпелкома» падает уже второй квартал подряд – за шесть месяцев он потерял более 360 000 фиксированных абонентов. Источник в операторе называет это следствием роста конкуренции на этом рынке, главным образом со стороны «Ростелекома». По его словам, к концу III квартала «Вымпелком» впервые за долгое время выправил ситуацию с оттоком ШПД-абонентов в основном благодаря конвергентному тарифу «Все в одном» (предоставляет абонентам мобильного «Вымпелкома» проводной доступ в интернет за 1 руб. в месяц). По словам представителя «Вымпелкома» Анны Айбашевой, на конец III квартала этот тариф выбрали более 300 000 семей.

Первый по лояльности «Вымпелком» в III квартале стал лидером среди «большой тройки» по показателю лояльности клиентов (NPS), говорится в сообщении оператора. Этот показатель отражает баланс между теми абонентами, кто будет рекомендовать услуги оператора своим знакомым, и теми, кто не будет.

Аналитики «ВТБ капитала» объясняют падение ШПД-доходов и отток фиксированных абонентов ростом популярности конвергентных тарифов, доходы от которых отражены в мобильной выручке. Выручка от конвергентных услуг (ими пользуется более 355 000 клиентов) составила уже более 1% общей выручки от мобильных услуг в III квартале, следует из материалов оператора, т. е. более 579 млн руб.

Число мобильных абонентов «Вымпелкома» за три месяца выросло на 0,7 млн до 58,1 млн активных sim-карт, но год к году абонентская база оператора снизилась на 2%. Оператор объясняет это усилением конкуренции на рынке и «чувствительностью клиентов к ценам в условиях нестабильной макроэкономической обстановки». Ровно столько же, 58,1 млн контрактов, «Вымпелком» обслуживал в III квартале 2013 г., когда на должность гендиректора оператора пришел Михаил Слободин, который призван был справиться с бегством абонентов. За следующие шесть месяцев компания потеряла более 3 млн абонентов, а затем начала постепенно наращивать абонентскую базу и к концу 2015 г. достигла максимального значения в 59,8 млн контрактов.

В России, как и в ряде других стран, где работает Vimpelcom, проникновение мобильной связи превышает 100% и поэтому теперь оператор меньше внимания обращает на свою долю по количеству абонентов и фокусируется на росте своей доли по доходам, говорится в пятничном сообщении Vimpelcom Ltd., материнской компании «Вымпелкома».

Рынок ожидал, что показатель рентабельности оператора останется стабильным, и консенсус-прогноз аналитиков предполагал маржинальность в 39,5% (на 2 п. п. выше, чем в отчетности), говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. К причинам падения рентабельности, которые перечислил сам оператор, Либин добавляет рост расходов на розничную сеть. У «Мегафона» и МТС рентабельность снижается в основном из-за роста ритейла и вряд ли «Вымпелком» не подвержен этому же фактору, рассуждает он.

Российская «дочка» Vimpelcom Ltd. представила ожидаемо слабые квартальные результаты, считает аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. При этом, по его мнению, из-за негативных общерыночных факторов схожую динамику оттока в III квартале зафиксируют и другие операторы «большой четверки».

В последние три года «Вымпелком» упустил тренд роста сегмента передачи данных (для сравнения: «Скартел» с августа 2013 г. набрал более 3 млн мобильных абонентов, не считая модемов), полагает бывший гендиректор «Скартела» (бренд Yota) Анатолий Сморгонский. У «Вымпелкома», по его мнению, нет единого продукта для потребителей данных – вместо него есть множество тарифов и опций. В результате абонентская база оператора за три года практически не изменилась, а капитальные затраты за тот же период (2013–2016 гг.) составили 170 млрд руб., замечает Сморгонский. У МТС за три года база абонентов выросла на 19,3%, у «Мегафона» – на 16,6%, сравнивает он. То есть очевидно, что стратегия, направленная на рост NPS (см. врез), не решает проблему падения абонентской базы «Вымпелкома», считает Сморгонский.

Продукт «Вымпелкома» для передачи данных Сморгонскому и рынку прекрасно известен – это тариф «Всё», которым пользуется несколько десятков миллионов активных абонентов, парирует представитель оператора Анна Айбашева. Что касается стратегии, направленной на лояльность клиентов, то она долгосрочная. Айбашева считает, что, оценивая результаты квартала «Вымпелкома», необходимо учитывать и фактор экономической обстановки, а сравнивать их с другими игроками можно только после раскрытия их результатов.

«Мегафон» и МТС собираются объявить результаты III квартала 9 и 17 ноября соответственно.