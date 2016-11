Удачливая семерка

В сентябре 2016 г. в России было продано около 57 900 новых моделей iPhone, следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров. Основной спрос был на обычный iPhone 7 – 54 400 смартфонов, кроме того, было продано чуть более 3500 экземпляров его широкоэкранной версии – iPhone 7 Plus. По подсчетам человека, близкого к одной из крупных розничных сетей, в сентябре в России было продано 57 800 iPhone 7 разных модификаций. Их данные совпадают с данными компании – партнера нескольких производителей электроники. В целом эти подсчеты верны, подтвердил источник, близкий к одной из розничных сетей.

Новые смартфоны Apple, продажи которых начались 23 сентября, за восемь дней заняли около 22% в общих продажах компании в России за месяц. По итогам сентября 2016 г. iPhone 7 всех диагоналей и модификаций занял 5-е место на российском рынке смартфонов в штуках. Самая продаваемая модификация – iPhone 7 c памятью 128 Гб: на нее в конце сентября пришлось почти 44% продаж флагманских смартфонов Apple. В российском интернет-магазине Apple модели iPhone 7 в зависимости от модификации и памяти (от 32 до 256 Гб) стоят от 56 990 до 85 990 pyб.

iPhone 7 Plus занял в продажах первой недели с небольшим чуть более 6% от общего количества проданных аппаратов. Сотрудник одного из ритейлеров связывает это с дефицитом этой модели. Несмотря на то что с момента старта продаж iPhone 7 в России прошло больше месяца, на рынке все еще не удовлетворен ажиотажный спрос на iPhone 7 Plus, а также на модификации определенных цветов, утверждает он. Спрос на iPhone 7 и 7 Plus в re:Store (монобрендовый реселлер Apple, входящий в Inventive Retail Group) примерно равен, утверждает представитель холдинга Людмила Семушина. Но из-за того что iPhone 7 Plus до сих пор в дефиците в России, продажи iPhone 7 выше, отмечает она.

Трехлетний хит Лидером продаж в сентябре в России стала модель, выпущенная Apple еще три года назад, – iPhone 5s, говорится в материалах компании – партнера нескольких ритейлеров. Это подтвердил также представитель МТС Дмитрий Солодовников. Этот аппарат занял чуть более 5% российского рынка смартфонов в сентябре 2016 г. и около 44% – в сентябрьских продажах Apple в России.

По итогам первых выходных и первой полной недели с момента старта продаж в России продано на 106% больше iPhone 7, чем iPhone 6s за аналогичный период годом ранее, утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Интерес к новинкам Apple у покупателей выше, чем был в прошлом году не только в первый уикенд, но и в первые недели продаж, отмечает представитель «Связного» Сергей Тихонов. В re:Store продажи iPhone 7 в 3 раза выше прошлогодних продаж iPhone 6s, утверждает Семушина.

Новый смартфон интереснее предыдущего, объясняет Семушина повышенный интерес к новому флагману Apple. Его отличает новая система камер для фото- и видеосъемки, мощность, защита от брызг и два новых цвета: черный матовый и черный оникс, которых не было в предыдущей модели, перечисляет она. Кроме того, в этом году в первой поставке аппаратов Apple были все модели – в частности, в достаточном количестве были представлены наиболее востребованные iPhone 7 128 и 256 Гб, рассказывает Семушина. По ее словам, в прошлом году на старте продаж ситуация была другой.

Интерес к iPhone 7 выше, чем к iPhone 6s, – первую партию флагманов Apple в этом году «Евросеть» распродала за 3–4 дня, говорит президент «Евросети» Александр Малис. По его словам, в этом году в целом первая партия iPhone 7 была меньше, чем iPhone 6s в прошлом: «А то продали бы и больше».

«М.видео» в сентябре – октябре 2016 г., по собственной оценке, продавала каждый четвертый iPhone новой линейки в России, говорит представитель сети Валерия Андреева. Спрос на новую линейку существенно превысил результаты предыдущей – iPhone 6s, считает она. Модели с экраном 4,7 дюйма пользуются более высоким спросом, чем устройства с экраном 5,5 дюйма (iPhone 7 Plus) за счет своей универсальности – не всем подходит фаблет, отмечает Андреева.

Представитель Apple отказался от комментариев.