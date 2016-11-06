Выручка Lenovo снизилась по итогам четвертого квартала подряд

Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший в мире производитель персональных компьютеров по размеру поставок, сократила квартальную выручку четвертый раз подряд на фоне слабых мировых продаж ПК. Ее выручка во II квартале 2016–2017 финансового года уменьшилась на 8% до $11,2 млрд. Чистая прибыль во II финквартале составила $157 млн против убытка в размере $714 млн за аналогичный период предыдущего фингода. Это объясняется главным образом продажей здания исследовательской лаборатории за 1,78 млрд юаней ($263 млн). В минувшем финквартале выручка подразделения по производству ПК, планшетов и умных устройств опустилась на 8% и составила $7,8 млрд. Интерфакс