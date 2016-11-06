Статья опубликована в № 4197 от 07.11.2016 под заголовком: Русские стучатся в финскую избу

Sistema Finance S.A., структура АФК «Система», предложила финскому производителю деревянных домов Honkarakenne Oyj (Honka) выкупить 100% его акций. Предложение вступит в силу 11 ноября и будет действительно на протяжении пяти недель, уточняется в заявлении АФК «Система».

Концерн Honka сообщил, что ознакомлен с предложением «Системы» и объявит о своем решении позже.

Honka производит свыше 3500 деревянных домов в год, ее выручка по итогам 2015 г. превысила 39 млн евро, согласно годовому отчету финской компании. Основную выручку (42%) приносят продажи в Финляндии и Прибалтике, еще 31% приходится на Россию и страны СНГ.

За всю финскую компанию «Система» готова заплатить примерно 8 млн евро. Это предполагает премию в 14,5% к цене акций Honka на закрытие торгов на NASDAQ Helsinki 2 ноября, отмечается в пресс-релизе АФК «Система». Кроме того, в этот день «Система», по собственным данным, уже выкупила 7213 акций класса B на торгах биржи NASDAQ Helsinki, что эквивалентно 0,14% уставного капитала Honka. Крупнейший акционер Honka – Saarelainen Oy, которая представляет интересы семьи основателей компании Саарелайнен.

Перспективный рынок Сергей Помелов, президент Segezha Group

«...Это плохо развитый рынок с огромным потенциалом роста. Почему в Канаде, США, Скандинавии развивалось это направление? Потому что этот сегмент рынка имел поддержку на уровне государства. Деревянные дома могут быть очень востребованными. Прежде всего в эконом-сегменте – это могут быть программы переселения из ветхого жилья, строительство жилья в сельской местности».

Интервью «Ведомостям», август 2016 г.

У АФК «Система» есть лесопромышленный актив Segezha Group. По данным годового отчета «Системы», доля ее «дочки» на российском рынке домокомплектов составляет 7%. «Производство домов в России сильно фрагментировано, мелкие производства в основном экспортируют домокомплекты в Европу, Китай, Монголию. Производители имеют мощности по производству клееного бруса, однако у большей части из них (за исключением компаний Segezha Group) в наличии имеется лишь незначительная собственная сырьевая база», – отмечается в документе.

Бизнесы Honka и Segezha Group дополнят друг друга, считает президент АФК «Система» Михаил Шамолин, слова которого приводятся в сообщении. Благодаря Honka «Система» получит новые рынки сбыта, а финский концерн сможет усилить позиции на российском рынке, уверен Шамолин: сделка соответствует стратегии АФК по созданию глобального лидера в производстве деревянных домов.

АФК «Система» намерена всерьез развивать деревянное домостроение в России, считает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Финская компания уже реализовывала успешные проекты коттеджных поселков в России («Хонка-парк», Repino Village и др.), рассуждает она. По сути, АФК «Система» приобретает технологию и зарекомендовавший себя бренд, который в сочетании с сырьевой базой в активе «Системы» позволит создать крупнейшего производителя деревянных домов в мире, заключает Литинецкая.