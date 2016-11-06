$100 млн за отели

АФК «Система» Владимира Евтушенкова закрывает сделку по покупке у VIYM Андрея Якунина девяти отелей (1379 номеров) «Региональной гостиничной сети», рассказали два источника, близкие к обеим компаниям. Объекты оценены в 6,6 млрд руб., из которых 2,6 млрд руб. покупатель заплатит живыми деньгами, остальное долг. Строительство отелей с таким номерным фондом длилось бы несколько лет и обошлось бы более 10 млрд руб., объясняет покупку источник, близкий к АФК «Система». Ведомости

Денег на комбайны нет

Российские аграрии в ближайшие три года не получат господдержку на обновление сельхозтехники, следует из проекта бюджета на 2017–2019 гг. Согласно материалам Минсельхоза, финансирование одного из основных мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства – «Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники» – не предусмотрено. В 2016 г. на эти цели направлено 9,9 млрд руб. Оснащенность аграриев техникой остается низкой: доля машин со сроком эксплуатации свыше 10 лет по тракторам составляет 60,3%, по зерноуборочным комбайнам – 45,4%. Интерфакс

«Акцент» на красоту

Гендиректор девелоперской ГК Accent и бывший акционер сети магазинов-дискаунтеров «Копейка» Александр Самонов запускает новый розничный проект, сообщил Forbes. По данным издания, речь идет о создании сети магазинов дрогери «Акцент», первый из них откроется в Москве в декабре 2016 г. Владелец московской дистрибуторской косметической компании сообщил Forbes, что уже заключил договор поставки товара в первый магазин «Акцент». По его словам, на полках «Акцента» будут представлены косметические средства в ценовом диапазоне 200–700 руб. Ведомости

«Лента» и Disney накормят завтраками

Крупный продовольственный ритейлер «Лента» и российский офис Disney договорились о запуске совместной линейки продуктов питания для детей под собственной торговой маркой сети, сообщила «Лента». В 2016 г. в ассортимент новой линейки войдет шесть наименований продукции, в том числе готовые завтраки, мармелад и печенье. На упаковках будут изображены Микки Маус, Плуто, Минни Маус, Дональд Дак и др. Готовые завтраки, мармелад и печенье из новой линейки продуктов питания будут производиться в России, сообщил ритейлер. Ведомости

Азия помогла Hermes заработать

Французский дом моды Hermes International сообщил об увеличении выручки за три квартала 2016 г. на 7,4% год к году до 3,7 млрд евро, в III квартале 2016 г. выручка выросла на 10% до 1,56 млрд евро. Рост был продемонстрирован во всех регионах мира, отмечается в сообщении. Больше всего продажи выросли в Азиатском регионе – на 9,1%, в Северной и Южной Америке – на 6,7%, по данным компании. Интерфакс