Пищевая почта за $100 млн

Интернет-холдинг Mail.ru Group сообщил, что купил 100% компании Delivery Club за $100 млн. $90 млн из них акционеры Delivery Club получат в ноябре 2016 г., остальные $10 млн – в 2017 г., пишет Mail.ru.

Delivery Club – сервис доставки еды из ресторанов. Проект создан Левоном Оганесяном, Анной Шкириной и их партнерами, первоначальные инвестиции составили около $400 000. В 2014 г. сервис выкупила немецкая Foodpanda, развивавшая конкурирующий проект в России. Впоследствии оба сервиса были объединены под брендом Delivery Club. Тогда источники «Ведомостей» в венчурных фондах оценивали сделку в $30–50 млн. К тому времени инвестиции в стартап составили около $12 млн от фондов AddVenture, Guard Capital, Phenomen Ventures.

Сейчас Delivery Club – крупнейшая в России компания, доставляющая еду из ресторанов, согласно Data Insight; за ним следуют сервисы доставки самих ресторанов: «Тануки», «Якитория», Papa John’s. По данным Mail.ru Group, Delivery Club работает с 4500 ресторанами, а число заказов достигает 20 000 в день, 72% из них делается через мобильное приложение. В первом полугодии 2016 г. выручка Delivery Club составила 296 млн руб., на прибыль компания еще не вышла, следует из сообщения Mail.ru. Сервисы доставки еды получают, как правило, 10–20% стоимости заказа, говорит основатель сети «Воккер» Алексей Гисак. Сколько получает от заказа Delivery Club, он оценить затруднился; сама компания эти цифры не раскрывает.

Интеграция сервиса в бизнес Mail.ru Group позволит холдингу сфокусироваться на экспансии за пределами России – в Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, считает гендиректор и основатель Delivery Club Ральф Венцель. Сейчас сервис, по собственным данным, представлен в 30 регионах России. Сделка позволит Mail.ru Group усилить позиции в мобильном интернете, считает председатель совета директоров интернет-холдинга Дмитрий Гришин.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова считает сумму сделки – более чем 10 годовых выручек – завышенной: «Для потребительского сектора сейчас такие коэффициенты слишком велики, тем более что компания еще не получает прибыли».

Незадолго до объявления инвестиций в Delivery Club Mail.ru Group приобрела 40% сервиса доставки еды «Фудмейт», созданного двумя бывшими топ-менеджерами Delivery Club – Константином Захаровым и Андреем Лукашевичем. Структура Mail.ru Group стала совладельцем 40% «Фудмейта» спустя месяц с момента создания последнего – в сентябре 2016 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакса», по 30% долей осталось у Захарова и Лукашевича. Человек, знакомый с менеджерами Mail.ru Group, слышал, что на базе «Фудмейта» интернет-холдинг планировал создать крупный сервис доставки еды: «Собственный Delivery Club». Но сделать это не получилось и, чтобы не расстраивать инвесторов, Mail.ru Group пришлось договариваться с владельцами Delivery Club, полагает собеседник «Ведомостей». Поэтому и вышло так дорого, считает он.

Представитель Mail.ru Group комментировать ситуацию отказался. Топ-менеджер Mail.ru Group эту версию не подтвердил, но смысл покупки двух похожих проектов подряд объяснять не стал. Лукашевич на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Рынок доставки еды огромен, активно развивается как в мире, так и непосредственно в России, заявил Гришин. Рынок доставки в России составляет $1,7 млрд, по данным Мильчаковой. В 2015 г. он вырос на 45%, несмотря на кризис и падение реальных доходов населения, замечает она. В следующем году рынок может вырасти еще на 40%, полагает основатель сервиса доставки еды Elementaree Ольга Зиновьева.

Выручка Delivery Club по итогам 2017 г. может вырасти еще на 50%, считает Мильчакова, а в течение года-двух компания выйдет на операционную прибыль.