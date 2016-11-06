«Газпром» планирует увеличить добычу

«Газпром» закладывает в план 2017 г. добычу в 426,6 млрд куб. м, что примерно на 17 млрд куб. м превышает ожидаемую добычу по итогам 2016 г., сообщили несколько источников в концерне. На 2018 г. закладывается план добычи в 430,76 млрд куб. м, на 2019 г. – 434,81 млрд куб. м. А в последнем (опубликованном в августе) квартальном отчете «Газпрома» говорится, что к 2020 г. «при наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка объем добычи газа ПАО «Газпром» может составить порядка 450–510 млрд куб. м». План добычи 2016 г. – 409,4 млрд куб. м. Интерфакс

Ставка «Домодедово»

«Домодедово» размещает пятилетние евробонды на $350 млн под 5,875%, сообщил источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 6,125%, затем был обновлен до уровня 5,875–6,125% годовых. По предварительным данным, спрос на еврооблигации превысил $900 млн. Интерфакс

«Аэрофлот» сохранит частоты «Трансаэро»

Авиакомпании группы «Аэрофлот» будут использовать международные частоты «Трансаэро» до тех пор, пока не покроют убыток от перевозок пассажиров «Трансаэро», заявил министр транспорта Максим Соколов. Межведомственная комиссия при Минтрансе пролонгировала «Аэрофлоту» допуски на 37 из 43 международных допусков «Трансаэро». Руководитель ФАС Игорь Артемьев выразил недовольство этим, отметив, что это «классический вариант отраслевого руководства». Соколов заявил, что на перевозку пассажиров «Трансаэро» «Аэрофлот» затратил более 17 млрд руб., а на данный момент никакой особенной выгоды от использования частот не получил. ТАСС

Agrium и Potash объединяются

Акционеры канадских производителей минудобрений Agrium и Potash Corp. одобрили слияние компаний, в результате которого будет создана крупнейшая в отрасли компания с капитализацией в $36 млрд. Решение было принято акционерами обеих компаний единогласно. Всего в голосовании 3 ноября приняли участие владельцы 59% уставного капитала Potash Corp. и 78% – Agrium, следует из сообщений компаний. Сделка, как ожидается, будет закрыта в середине 2017 г. после получения соответствующих одобрений. Акционеры Potash Corp. получат 52% в новой компании, Agrium – 48%. Интерфакс