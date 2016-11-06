Апокалипсис связи

На статью «МТС пошла на повышение» (№ 205 от 1.11.2016, стр. 17)

Всё происходящее на рынке связи предвещает закат качества. Причина этого проста: пакетные тарифы развернули экономические модели и сделали многие, ранее прибыльные для операторов действия неприбыльными. На текущем примере: когда абонент платил по мере использования минут-мегабайт, операторам было выгодно прислать ему sms о том, что ему звонили, поскольку такие sms конвертировались в прямой доход за звонки, которые делал абонент. Больше уведомлений – больше звонков – больше денег.

Теперь абонент, подписавшийся на пакет минут (которые он чаще всего даже и не выговаривает), получая sms о том, что ему звонили, генерирует оператору только убытки: на поддержание работоспособности сети, на стоимость приземления звонка в «чужой» сети. Возникает еще и упущенная выгода от неслучившегося приземления звонка из чужой сети.

Реально одно такое sms «вам звонили» теперь может привести к нескольким рублям прямых расходов оператора и выпадению нескольких рублей доходов. Даю прогноз: эта услуга и дальше будет дорожать. Причем существенно.

Юрий Синодов, Москва

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