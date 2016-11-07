Цифры. Тенденции. События

0,6%

На столько сократится ВВП России в 2016 г. по обновленному прогнозу ЕБРР. Полгода назад банк ждал падения экономики в 2016 г. на 1,2%. В квартальном выражении рецессия закончится в конце года, а в 2017 г. ВВП выйдет в положительную зону, увеличившись на 1,2% на фоне восстановления цен на нефть, частного потребления и инвестиций, говорится в докладе ЕБРР. В майском докладе прогноз на 2017 г. был также ниже – рост на 1%. Но долгосрочный прогноз ЕБРР остался прежним: без реформ рост экономики не превысит 1–2% из-за низкого уровня инвестиций и устаревших производственных мощностей. Интерфакс

0,4%

Составила инфляция в октябре после 0,2% в сентябре и нулевой динамики в августе, сообщил Росстат. Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в октябре на уровне 0,4–0,5%. За январь – октябрь 2016 г. инфляция достигла 4,5% против 11,2% за тот же период 2015 г. В годовом выражении на фоне высокой базы в октябре 2015 г. инфляция снизилась до 6,1% с 6,4% в сентябре (на 3,9 п. п. ниже ключевой ставки ЦБ). Интерфакс

Равные бизнесмены

Действующие для компаний правила начала и окончания налогового периода могут быть распространены на индивидуальных предпринимателей (ИП). Такой законопроект в четверг в первом чтении одобрила Госдума. Сейчас правила установлены только для компаний, что ставит ИП в неравное положение, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предприниматели, которые регистрируются с 1 по 31 декабря, должны отчитываться за этот период. Интерфакс