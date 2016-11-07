Контроль без надзора

Общественная палата и президентский Совет по правам человека (СПЧ) в понедельник обсудят вопрос о формировании общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и, в частности, о донаборе в 19 регионах, где не удалось набрать в ОНК достаточное число членов. Эта же тема стала одной из основных на конференции в Общественной палате в четверг. В 42 новые ОНК не вошли многие правозащитники, а в ряде регионов комиссии оказались малочисленными – так, в ОНК Мордовии вошло всего девять человек, несмотря на поданные заявки. По словам члена СПЧ Андрея Бабушкина, сейчас в ОНК три группы людей – общественники, силовики и люди, близкие к криминалу: «Такая концепция – лебедь, рак и щука. Поэтому, если существуют гипотетические противники общественного контроля, то самый большой подарок для них – это выяснение отношений внутри ОНК». Сам Бабушкин тоже не попал в новый состав ОНК.

На конференции было предложено, чтобы ОНК финансировало государство. Вопрос о финансировании ОНК на законодательном уровне не прояснен, говорит председатель СПЧ Михаил Федотов, ОНК в регионах финансируются через правозащитные НКО, члены которых входят в комиссии, но «это не совсем правильный ход». Он сообщил, что секретарь Общественной палаты Александр Бречалов предложил финансировать ОНК через региональные общественные палаты, но для этого нужны изменения в законодательстве, поскольку они не являются юрлицами. При этом Федотов считает, что «это единственный правильный путь» для решения вопроса о поддержке ОНК. Бабушкин, в свою очередь, предложил создать оператора президентских грантов для помощи НКО, члены которых входят в ОНК. А и. о. руководителя аппарата Общественной палаты Ярослав Семенов предложил прописать порядок финансирования ОНК государством, но напомнил, что сейчас независимость ОНК от государства закреплена законодательно.

Выезд в Карелию Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова побывала в ИК-7 в Карелии, где содержится Ильдар Дадин, заявивший о пытках со стороны сотрудников колонии. «Я верю и его словам, и словам сотрудников [ФСИН]», – заявила она. В воскресенье в Карелию должны были отправиться члены Совета по правам человека Игорь Каляпин и Павел Чиков.

Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в закон об ОНК, принятые в первом чтении в январе. Законопроект сокращает возможности фото- и видеосъемки, запрещает беседы с заключенными о чем-либо, кроме жалоб на содержание, члены ОНК не могут быть выдвинуты НКО – иностранными агентами или иметь родственника, отбывающего наказание. Поправки также вводят фильтр в виде формирования ОНК через региональные Общественные палаты. Второе чтение проекта отложено из-за возражений правозащитников.

По словам собеседника в СПЧ, Федотов на встрече с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко обсуждал тему донабора в ОНК, который будет объявлен в январе. Сам Кириенко в четверг на форуме «Сообщество» заявил, что знает о проблеме формирования ОНК и что «там есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения» на площадке Общественной палаты. Собеседник «Ведомостей» в СПЧ считает необходимым поднимать вопрос об отмене результатов выборов в ОНК, поскольку независимый общественный контроль может быть уничтожен, а объявленный донабор не исправит положение.