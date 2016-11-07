Статья опубликована в № 4197 от 07.11.2016 под заголовком: Слова

Петр Толстой

«Духовные скрепы, патриотизм, память о подвиге народа – не интернет-мемы, это не повод для сарказма и лицемерных усмешек».

Зампред Госдумы от «Единой России» осудил «авторов фейсбучных постов», высмеивающих «базовые составляющие нашего национального сознания и госустройства». (ТАСС)

Мария Захарова

«Контртеррористическая операция [в иракском Мосуле], проводимая ведущими державами XXI в., превратилась в средневековую бойню».

По мнению официального представителя МИД России, «к мирным иракцам Мосула коалиция относится куда хуже, чем к боевикам [сирийского] Алеппо». («Ведомости»)

Никита Михалков

«Костю Райкина я очень люблю, он талантливый человек. Но мне хотелось бы понять: где его ущемили? Чего он не имеет?»

Председатель Союза кинематографистов России прокомментировал нашумевшее выступление худрука театра «Сатирикон» о возвращении цензуры. (ТАСС)