Создатель «Аватара» пообещал 3D без очков

Джеймс Кэмерон стал почетным членом Общества инженеров кино и телевидения. До этого почетными членами становились Уолт Дисней, Джордж Лукас и Рэй Долби. Режиссер «Аватара», самого коммерчески успешного фильма всех времен, пообещал, что не будет стоять на месте в техническом плане: «Я буду не только использовать новые технологии. Я хотел бы создать 3D-эффект, используя более яркую проекцию и без каких-либо очков. Надеюсь, мы этого добьемся». Кэмерон обратился к 500 гостям церемонии: «Магия кино должна потрясать, и для этого нам необходимо постоянно изобретать новые технологии и инструменты. Когда глаза зрителя привыкают к тому, что мы придумали, мы должны создавать что-то новое». После бурных оваций Кэмерон сказал: «Получить признание инженеров для меня значит намного больше, чем весь гламур Голливуда. Я люблю сидеть в комнате, полной умных людей, и решать технические задачи». Также на церемонии был награжден Дональд Трамбол, пионер визуальных эффектов, – он получил высшую награду общества – Медаль прогресса. Кэмерон заявил, что «Космическая одиссея 2001», на которой работал Трамбол, оказала на него огромное влияние. The Hollywood Reporter

Стэнфордский университет приобрел архив Иосифа Бродского

В библиотеку Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете поступила коллекция документов, принадлежавшая Диане Абаевой-Майерс, жене друга Иосифа Бродского, историка и переводчика русской поэзии Аллана Майерса. В коллекцию входят письма, фотографии, черновики, рукописи, рисунки, а также опубликованные и неопубликованные стихотворения Бродского. C этим приобретением Стэнфордский университет превращается в один из крупнейших центров изучения творчества Иосифа Бродского. Часть поступивших в библиотеку материалов представлена на выставке «Распаковывая историю: новые коллекции библиотеки Гуверовского института», которая будет открыта в Стэнфордском университете до 25 февраля 2017 г. Colta.Ru