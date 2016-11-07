За авиационную самостоятельность

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в УФАС региона для проверки на соответствие антимонопольному законодательству соглашения с Петербургом об авиационной деятельности, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Дрозденко также направил письмо по данному вопросу в Смольный, говорит представитель пресс-службы. «Ленобласть намерена развивать авиацию. Но этому препятствует соглашение, подписанное между двумя регионами в 2009 г. Губернатор обратился в администрацию Петербурга как раз для того, чтобы найти общее решение, чтобы можно было в Ленинградской области развивать гражданскую авиацию», – сказал он. Интерфакс

Каникулы в Москве и Сочи

Петербуржцы активно бронируют туры на новогодние праздники, отдавая предпочтение внутреннему туризму, сообщила вчера директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская. По ее словам, самыми популярными направлениями стали Сочи и Москва, а также Вологда, Карелия, где есть очень интересные и выгодные предложения. Спрос на иностранные туры в этом году не слишком велик. Самыми привлекательными для петербуржцев иностранными государствами на январские праздники стали Таиланд, Индия и прибалтийские республики, добавила Шадская. Интерфакс