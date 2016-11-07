Цифры. Тенденции. События

Новый штраф для Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предоставила Google две недели для устранения нарушения конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений, сообщил представитель ФАС. Google получит определение до конца недели. Если Google не исполнит предписание, компанию ждет новый штраф. Ранее служба оштрафовала Google на 1 млн руб. за неисполнение предписания. Интерфакс

149 руб.

Составит максимальная ежемесячная абонентская плата за прослушивание музыки в мобильном приложении «Музыка «В контакте», которое недавно сменило название на Boom, пишет VC.ru. Всего в приложении четыре тарифа. Бесплатно пользователи смогут загрузить до часа музыки. В 2015 г. «В контакте» полностью удалила музыку из своего основного приложения для iPhone из-за жалоб правообладателей. В этом году компания подписала лицензионные соглашения с Warner Music, Universal Music, Sony Music и др. Ведомости

РАО посудится за директора

Хорошевский суд Москвы не принял отказ от иска Александра Клевицкого против Максима Дмитриева о нелегитимности избрания последнего гендиректором Российского авторского общества (РАО) на конференции авторов в этом августе, сообщил адвокат Дмитриева Андрей Савин. Клевицкий – член авторского совета РАО. Прежде судья принял обеспечительные меры по этому иску, запретив Дмитриеву исполнять обязанности руководителя РАО, меры продолжат действовать до конца ноября. Судья отказался остановить разбирательство, поскольку к иску присоединился Леон Поляк, а третьей стороной было привлечено само РАО. RNS