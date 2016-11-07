Цифры. Тенденции. События

Сотрудникам НИИ выплатили зарплату

Более 13,5 млн руб. задержанной зарплаты получили 172 сотрудника Уральского научно-исследовательского технологического института (УралНИТИ) после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В августе 2016 г. суд признал УралНИТИ банкротом. ТАСС

Минтруд призывает увеличить наем инвалидов

Занятость инвалидов в регионах России составляет в среднем 30%, но она должна увеличиться до 50–60%, заявил министр труда и социального развития Максим Топилин. «Будем жестко контролировать работу служб занятости», – сказал он. Они должны не только помогать инвалидам, обратившимся в службы, но и сами проводить анализ, что мешает трудоустройству. Если речь идет о барьерах, связанных с местом проживания, доступностью транспорта или предубеждением компаний, заботиться об их устранении должны работодатели, сказал он. Интерфакс

Реальные зарплаты вырастут вдвое

Центр стратегических разработок (ЦСР) ожидает роста реальных заработных плат в России в 1,9 раза к 2035 г. по сравнению с текущим годом, говорится в прогнозе социально-экономического развития ЦСР и Минэкономразвития до 2035 г. Реальные зарплаты будут расти на 3–4% в год. Рост будет достигнут благодаря замедлению инфляции, а также повышению производительности труда (на 5% в год). ТАСС