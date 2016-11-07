«Сибур» нашел инвесторов

Китайский Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund, SRF) и китайский банк CDB могут купить долю в «Сибуре» – такое рамочное соглашение подписали мажоритарный акционер «Сибура» Леонид Михельсон, президент SRF Ван Яньчжи и гендиректор China Development Bank International Holdings Limited (структура CDB) Мэн Тяньшань, сообщил «Интерфакс».

Речь идет о продаже 10% акций, сделка может состояться до конца года, следует из комментариев Леонида Михельсона «Интерфаксу». По его словам, в сделке будут участвовать существующие акционеры, допэмиссии акций не будет. При этом Геннадий Тимченко не будет продавать свои акции «Сибура» в рамках нового соглашения, подписанного с SRF и CDB, сказал «Ведомостям» представитель Volga Group, которая управляет активами бизнесмена. «Мы удовлетворены имеющимся пакетом акций «Сибура», – добавил он. Представитель «Сибура» отказался от комментариев.

Сейчас Михельсон владеет примерно 43% акций «Сибура», член совета директоров Кирилл Шамалов – 20,9%, бизнесмен Тимченко – 14,2%, Sinopec – 10%, у Дмитрия Конова и экс-главы компании (сейчас гендиректор «Газпром нефти») Александра Дюкова примерно по 4%. Всего у бывшего и нынешнего топ-менеджмента около 11% «Сибура».

О том, что китайские инвесторы могут приобрести до 20% «Сибура», стало известно в конце прошлого года, когда правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу до 20% компании китайской Sinopec. Предполагалось, что все действующие акционеры будут продавать акции пропорционально долям. 10% «Сибура» Sinopec купила в прошлом году, сумма сделки, по словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, должна была составить $1,3 млрд. Остальную долю компания могла докупить в течение трех лет. Кроме того, предполагалось, что Sinopec может стать стратегическим партнером «Сибура» при строительстве Амурского газохимического комплекса.

Деньги в завод Предправления «Газпрома» Алексей Миллер и президент CDB Чжэн Чжицзе 7 ноября подписали меморандум о принципах сотрудничества в привлечении проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ, сообщил «Газпром». ГПЗ мощностью 42 млрд куб. м газа будет построен на границе с КНР для выделения ценных фракций из газа, поставляемого по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.

Но уже в мае 2016 г. стало известно, что 10% «Сибура» в рамках одобрения, которое было получено Sinopec, могут купить SRF и CDB. Такие сведения содержались в протоколе очередной правительственной комиссии по иностранным инвестициям, его цитировал «Интерфакс». Представители SRF и CDB не ответили на вопросы «Ведомостей». Стоимость 10% «Сибура» вряд ли будет сильно отличаться от цены прошлогодней сделки, считает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С одной стороны, EBITDA «Сибура» за год снизилась на 9%, но с другой – в химическом секторе сейчас высокая M&A-активность, поэтому компании оцениваются по более высоким мультипликаторам, указывает он.

Фонд Шелкового пути был создан в конце 2014 г., его капитал – $40 млрд, из них $500 млн – это деньги структуры CDB.

Весной этого года «Новатэк», подконтрольный Михельсону, продал китайскому фонду 9,9% в проекте за 1,1 млрд евро, а в декабре 2015 г. фонд выдал «Ямал СПГ» 15-летний кредит на 730 млн евро. Возможно, фонд и банк покупают долю в «Сибуре» в расчете на рост стоимости пакета, полагает Юминов. У «Сибура» много новых проектов: строительство завода «Запсибнефтехим», Ангарского ГХК и т. д., напоминает аналитик.

CDB уже вложил в Россию больше $50 млрд, но не в виде прямых инвестиций, а в основном через кредиты под гарантии российских компаний, государства и т. д., говорит президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Другой инструмент, который может использовать банк, – кредитование китайских компаний под обеспечение поставок продукции российских партнеров, добавляет эксперт. Фонд Шелкового пути также не создан для прямых инвестиций в крупные компании, напоминает Санакоев. Решение инвестировать в «Ямал СПГ», по его мнению, было исключительным и имело политические причины. Возможную покупку фондом доли в «Сибуре» эксперт также расценивает как политическое решение.