Спрос на депозиты ЦБ в 1,5 раза превысил лимит

Банки подали на однодневном депозитном аукционе ЦБ заявки на 550,8 млрд руб. при лимите в 370 млрд руб. В аукционе приняли участие 59 кредитных организаций из 20 регионов России. Диапазон ставок составил 9,24–10% годовых, ставка отсечения по итогам аукциона – 9,75% годовых, средневзвешенная – 9,49% годовых. В начале августа ЦБ впервые за полтора года провел депозитный аукцион. Тогда его лимит составил 100 млрд руб., банки подали заявки на 186,9 млрд руб. С тех пор ЦБ регулярно абсорбирует ликвидность банков. Прайм

НПК посотрудничает с белорусским перестраховщиком

Национальная перестраховочная компания (НПК) подписала соглашение с Белорусской национальной перестраховочной организацией (БНПО) о сотрудничестве в области перестрахования, говорится в пресс-релизе НПК со ссылкой на президента компании Николая Галушина. НПК будет предоставлять дополнительную емкость для размещения рисков по договорам страхования, заключенным белорусскими страховщиками и перестраховываемым через БНПО, пояснил он. Интерфакс

Правительство продлило Новикомбанку суборды до 50 лет

Правительство России распорядилось продлить сроки предоставления субординированных займов Новикомбанку Агентством по страхованию вкладов (АСВ) до 50 лет с возможностью пролонгации без согласования с агентством. От АСВ банк получил 7,2 млрд руб. в рамках госпрограммы по докапитализации банков через ОФЗ (всего в ней участвуют 25 банков, получивших совокупно 802,7 млрд руб.). Набсовет агентства одобрил пролонгацию субординированного кредита Новикомбанку в сентябре. Прайм