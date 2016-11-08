Кубик Рубика не сложился в бренд

Одна из самых узнаваемых игрушек в мире – кубик Рубика может лишиться правовой защиты товарного знака: суды все чаще отказываются регистрировать как товарный знак форму товара

Одна из самых узнаваемых игрушек в мире – кубик Рубика может лишиться правовой защиты товарного знака: суды все чаще отказываются регистрировать как товарный знак форму товара

Одна из самых узнаваемых игрушек в мире – кубик Рубика может лишиться правовой защиты товарного знака по решению суда Европейского союза.

Судебные разбирательства, связанные с разноцветной игрушкой с 40-летней историей, удивили наблюдателей. Это связано с тем, что кубик Рубика до сих пор популярен: в год продается около 10 млн штук. Кроме того, лишение его правовой защиты приведет к ослаблению защиты прав интеллектуальной собственности в целом, опасаются критики.

«Мы видим это на примере авторских прав и товарных знаков; за последние полтора года постепенно ослабевает защита прав на интеллектуальную собственность», – констатировал Ник Конопиас, главный советник по правовым вопросам создателя кубика, Эрнё Рубика.

В мае 2016 г. генеральный прокурор Суда Евросоюза рекомендовал отменить регистрацию трехмерного изображения кубика Рубика в качестве товарного знака в ЕС. Он объяснял это тем, что форма кубика, которая должна в результате вращения привести к определенному результату, складыванию паззла, не подходит для такого типа защиты. Слушание дела назначено на 10 ноября в Люксембурге, но, как правило, аргументы генпрокурора учитываются судом.

Неудачные опыты Швейцарская Nestle не смогла убедить суд в том, что форма шоколадки KitKat может быть зарегистрирована в Великобритании как товарная марка. По мнению суда, форма шоколадки не была достаточно «отличительной» для того, чтобы быть зарегистрированной. Если бы Nestle выиграла суд, никакие другие компании не имели бы права производить шоколад той же формы. Другой швейцарский производитель – Lindt & Sprungli – также не смог отстоять форму шоколадного пасхального зайца как полноценную торговую марку в германских судах в 2013 г.

Это вызвало у ряда лицензированных производителей кубика Рубика опасения, что они могут потерять защиту для торговой марки, зарегистрированной еще в 1999 г., и столкнуться с конкуренцией с более дешевыми имитациями.

За последнее время сразу нескольким крупным игрокам не удалось отстоять в судах права на товарные знаки, основанные на форме изделия; выиграть подобное дело сейчас может быть сложно (см. врез). Впрочем, были и случаи успеха. Так, Lego удалось защитить права на торговый знак фигурок – от Бэтмена до Шекспира, хотя регистрацию в качестве торговой марки кубики Lego утратили шесть лет назад.

В случае с кубиком Рубика правообладатель пытается получить дополнительную защиту на изобретение, спрос на которое может пережить стандартный 20-летний срок патентной защиты. Позиция генпрокурора в том, что торговые марки не предназначены для защиты лежащих в их основе технологий, рассуждает директор по юридическим вопросам Pinsent Masons Дэвид Вудс. Это в целом обоснованно, отмечает он: «Вы не можете использовать законодательство о защите товарных знаков как способ расширить патентную защиту».

Для некоторых то, что спрос на кубик Рубка все еще есть спустя десятки лет технологического развития, само по себе загадка. У самого Рубика есть теория на этот счет. «Кубик существует на стыке двух миров – реального и виртуального. Во время повсеместного распространения интернета, виртуальной реальности, очень важно делать что-то своими руками, чтобы сохранить связь с реальностью; и кубик в этом помогает», – заявил он FT.

Перевела Арусяк Навасардян