S&P может снизить рейтинги группы ПИК

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) поставило рейтинги группы ПИК на пересмотр с возможностью снижения. Долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг группы находится на уровне В, рейтинг по национальной шкале – ruA-, напоминает S&P. Рейтинговое действие последовало за объявлением о том, что ПИК приобретает девелопера «Мортон» у Horus Real Estate Fund I B.V. своего гендиректора и акционера Сергея Гордеева. «Сделка может привести к ослаблению ликвидности ПИК из-за значительного объема краткосрочного долга «Мортона». Также существует неопределенность в отношении качества активов «Мортона» и потенциала генерации денежных потоков», – сообщило агентство. Интерфакс

Спрос пошел в гору

В текущем зимнем сезоне по сравнению с прошлым годом вырастет спрос на весь горнолыжный отдых в России, включая курорты Северного Кавказа, Урала и Кемеровской области, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Представитель туроператора Coral Travel Марина Макаркова рассказала, что у российских лыжников наиболее популярны курорты Красной Поляны, Домбай и Приэльбрусье. Среди зарубежных направлений лидируют самые бюджетные – Андорра и Болгария, отметила Макаркова. Интерфакс

«Русагро» собирает земли

«Русагро» увеличит земельный банк на Дальнем Востоке, заявил гендиректор компании Максим Басов. «Сейчас [у «Русагро»] 44 000 га. Хотим столько, сколько сможем с окупаемостью, у нас нет ограничений – 100 000, 150 000, 200 000 га», – сказал он. «Русагро» – один из основных производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. Интерфакс