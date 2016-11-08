У «Русснефти» сменился президент

Президентом «Русснефти» стал старший вице-президент по добыче Евгений Толочек. До него с февраля 2015 г. этот пост занимал Олег Гордеев. Его полномочия прекращены досрочно. Гордееву предложена должность первого вице-президента, члена совета директоров компании. Интерфакс

Таджикистан разрешит полеты из «Жуковского»

Таджикистан согласовал полеты российских авиакомпаний из аэропорта «Жуковский», договоренность достигнута на переговорах авиационных властей двух стран 7 ноября, также сохранится авиасообщение между двумя странами, сообщил представитель Минтранса РФ. В августе Минтранс выдал допуски на рейсы из «Жуковского» в Душанбе и Худжанд, но Таджикистан не согласовывал их, заявляя, что «Жуковский» – не региональный, а московский аэропорт. Россия в ответ угрожала с 8 ноября прекратить авиасообщение между странами. Ведомости

«Газпром» отложил разработку части Уренгойского месторождения

«Газпром» перенес запуск 4-го и 5-го участков труднодоступных ачимовских залежей Уренгойского месторождения с 2017 г. на 2018–2020 гг., говорится в меморандуме евробондов концерна. «Газпром» также сдвинул планы по добыче. На 1, 2, 4, 5-м участках теперь планируется добывать 31,8 млрд куб. м газа и 10,6 млн т конденсата к 2026–2030 гг. Интерфакс

Фьючерс на Urals появится в ноябре

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует начать торги фьючерсом на нефть Urals с базисом поставки FOB Приморск в последнюю неделю ноября. Сейчас цена российской нефти рассчитывается от котировок североморской нефти Brent с дисконтом. Привязка налогообложения нефтяной отрасли к котировкам Urals на СПбМТСБ будет обсуждаться не ранее конца 2017 г., сообщил президент биржи Алексей Рыбников. Интерфакс

РЖД продает долю в логистическом центре китайцам

Группа Yingkou Port купит у РЖД 49% в проекте терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья. Строительство центра в 2010 г. оценивалось примерно в 23 млрд руб. Интерфакс

«Транснефть» ждет роста поставок

«Транснефть» планирует увеличить транспортировку нефти до 483,3 млн т в 2017 г. На 2016 г. компания прогнозирует поставку 482 млн т нефти, из них на экспорт – 238 млн т. ТАСС