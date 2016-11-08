Идеология против науки

На статью «На страже истории» (№ 205 от 1.11.2016, стр. 01)

«Кампания противодействия фальсификации истории», «оценка исторических фактов через призму национальных интересов» – у нас это уже было, правда, в более жестком и бескомпромиссном виде. Это применение классового подхода, использование марксистской методологии в науке. Из-за противопоставления «истинной» марксистской, материалистической философии, социологии, истории, правовой науки, биологии и т. д. «буржуазным» теориям, диалектической логики – математической наша наука понесла огромные потери. Урок должен быть усвоен, общество и наука должны были получить прививку от попыток навязывания мракобесия. Увы, кому-то до сих пор неймется.

Это уже было во времена культа личности, «буржуазной» генетике, вейсманизму-морганизму противопоставлялась «истинная, материалистическая» мичуринская биология, итог – разгром отечественной генетики, убийство, казнь Вавилова. Подобное готовилось и по отношению к физикам против идеалистической, «буржуазной» теории относительности Эйнштейна. Тогда Курчатов объяснил Сталину, что без этого бомбу не создашь, ядерный щит не сделаешь. Физиков оставили в покое. Примеров подобного мракобесия масса. Поэтому то, о чем вы говорите в качестве абсурдистского предположения, уже было, уже мы через это прошли. Может, это вина историков и нас, гуманитариев, что мало об этом говорили, мало вспоминали.

Рустам Бикметов, Нижний Новгород

Две большие разницы

На статью «Надо ли ритейлу развивать онлайн-торговлю продуктами питания» (№ 207 от 3.11.2016, стр. 21)

Есть путаница между классическим бизнесом многих наших магазинов и бизнесом стартапов, в том числе зарубежных. На небольших объемах очень сложно создать прибыльный бизнес. А стартапы как раз заточены на трату привлекаемых средств и последующую продажу. После чего инвесторы получают прибыль. В соседней [статье] пишут про продажу [принадлежащей Mail.ru Group платформы по доставке еды] «Деливери клаб». При убыточности компанию оценивают в $100 млн – 10 годовых выручек, – а во сколько оценят обычный российский магазин или небольшую сеть?

Сергей Полывьянов, Москва

Самодельная проблема

На статью «ЦБ подстрахует ОСАГО» (№ 205 от 1.11.2016, стр. 10)

Что ни статья про страхование, представители этого вида деятельности не преминут пнуть юристов, которые специализируются на выбивании денег из страховых. Конечно же, виноваты юристы, да еще и криминальные <...> Вот что-то я слабо себе представляю, в чем криминальность? В том, что некоторые люди знают законы и умеют через суды их применять и их не пошлешь, как значительно менее подкованных рядовых граждан? И не поволокитишь эдак с полгодика, как любят делать наши страховые?

Александр Евстигнеев, Москва

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