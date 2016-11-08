Цифры. Тенденции. События

Пенсия по возрасту

Возраст выхода на пенсию по старости надо привести в зависимость от растущей продолжительности жизни, что позволит замедлить падение уровня пенсионных выплат, считают политики из правящего блока партий ХДС/ХСС Германии, сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel. Они предлагают автоматически повышать пенсионный возраст на полгода с каждым добавленным годом предполагаемой средней продолжительности жизни в стране. Сейчас пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет и пять месяцев. По действующему законодательству к 2029 г. он должен увеличиться до 67 лет. Затем существующий механизм повышения пенсионного возраста перестает действовать. Авторы идеи рассчитывают замедлить падение уровня пенсий. Интерфакс

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Перед покупкой на деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) ценных бумаг, выпущенных для реализации инфраструктурных проектов, Минфин должен будет подписать с эмитентом соглашение о досрочном выкупе им облигаций при нарушении предельных сроков использования средств фонда. Изменения в постановление о правилах размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 1 ноября. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Бумаги должны быть выкуплены по цене их приобретения с выплатой накопленного купонного дохода (пропорционально сумме не направленных на финансирование проекта средств фонда). Объем ФНБ на 1 ноября составил 4,542 трлн руб. (или $72,2 млрд). В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, вложено 112,63 млрд руб. На депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования инфраструктурных проектов размещено 164,43 млрд руб. Интерфакс