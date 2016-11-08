Статья опубликована в № 4198 от 08.11.2016 под заголовком: Слова

Геннадий Зюганов

«Все лучшее из советской истории мы будем преумножать и продвигать, а эта история была легендарной, она остается для нас маяком на будущее».

Лидер КПРФ выступил на митинге по случаю 99-летия Октябрьской революции, пообещав «воссоздать наше могучее, порушенное в 1991 г. государство». («Интерфакс»)

Михаил Саакашвили

«Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые покровительствуют бандитизму и беспределу».

Губернатор Одесской области объявил, что «решил подать в отставку и начать новый этап борьбы», чтобы «избавить Украину от этой коррупционной грязи». («112 Украина»)

Владимир Колокольцев

«Подобного рода случаи – они просто черной краской перечеркивают все то хорошее, что делается нашими сотрудниками для наших сограждан».

Так министр внутренних дел оценил дело полковника Дмитрия Захарченко, по которому было изъято более $120 млн наличными. (ТАСС)