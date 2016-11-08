Ленобласть оптимизирует долг

Администрация Ленинградской области планирует к 1 января 2017 г. снизить объем коммерческих кредитов на 95,43% по сравнению с уровнем на 1 января 2015 г. до 338,5 млн руб., сообщила пресс-служба администрации. Кредиты из федерального бюджета увеличатся до 3,9 млрд руб. (на 1 января 2015 г. – 1 млрд руб.). По состоянию на 7 ноября 2016 г. объем госдолга по банковским кредитам составил 4 млрд руб., в том числе 3,362 млн руб. – возобновляемые кредитные линии в ПАО «Сбербанк России», 700 млн руб. – ПАО «ВТБ». По данным пресс-службы, основная часть действующих коммерческих займов привлечены в рамках кредитных линий, которые были открыты в 2013 г. на максимально выгодных условиях. Ведомости

Петербург обогнал Москву

За январь – сентябрь 2016 г. Санкт-Петербург вышел на третье место в России по количеству введенного в эксплуатацию жилья после Подмосковья и Краснодарского края, сообщает пресс-служба комитета по строительству. По данным Росстата, за этот период в Петербурге было сдано 1,96 млн кв. м, в Подмосковье – 5,4 млн кв. м, в Краснодарском крае – 3,3 млн кв. м, а в Москве – 1,7 млн кв. м. Власти Петербурга ожидают, что всего по итогам 2016 г. в городе будет построено 2,9 млн кв. м жилья. Ведомости

Бюджет под 9,25%

Аукцион по размещению 2 млрд руб. временно свободных средств бюджета Петербурга на депозиты на 30 дней вчера был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок по удовлетворяющим вкладчика процентным ставкам, сообщает СПВБ. Пять банков подали на аукцион заявки на 10 млрд руб. по ставкам от 8,75 до 9,22% годовых. В режиме депозитных торгов комитет финансов разместил 3 млрд руб. на 30 дней, средневзвешенная ставка на торгах составила 9,25%. Ведомости

Приватизация «Ригеля»

Росимущество планирует реализовать 49,56% уставного капитала ОАО «Научно-технологическая компания «Ригель», следует из распоряжения ведомства. Продать 22 900 акций планируется за 167,183 млн руб. Способ приватизации и ее сроки в документе не указаны. Согласно приложенной к распоряжению презентации, приоритетом в деятельности НТК «Ригель» является разработка, освоение технологий и выпуск литий-гельполимерных аккумуляторов. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», второй владелец НТК «Ригель» – АО «Аккумуляторная компания «Ригель», которое практически полностью принадлежит физлицам. Интерфакс

«Янтарьэнерго» ищет подрядчика

АО «Янтарьэнерго» объявило конкурс на реконструкцию сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ и строительство новой подстанции, следует из документов электронной площадки «Россетей». Начальная цена лота составляет 1,9 млрд руб. без НДС. Окончание работ в рамках контракта – 15 июня 2018 г. Заявки на конкурс принимаются до 28 ноября, итоги будут подведены 5 декабря 2016 г. Интерфакс