Берлин переманивает стартапы из Лондона после Brexit

С момента референдума в Великобритании, по итогам которого было принято решение о выходе страны из Евросоюза, пять компаний из лондонского технологического центра, известного как Кремниевая карусель (Silicon Roundabout), перенесли операции в Берлин. Еще порядка 39 лондонских компаний серьезно обдумывают возможность переноса операций в столицу Германии. Интерфакс

Прибыль Deutsche Post выросла сильнее прогнозов

Германская Deutsche Post резко увеличила прибыль в III квартале 2016 г. – до 618 млн евро по сравнению с 49 млн евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 506 млн евро. Интерфакс