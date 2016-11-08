ФАС разрешила купить «Бипак»

Антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сделки по покупке Mondi Group 100% долей российского ООО «Бипак». Mondi Group заплатит за российскую компанию 2,8 млрд руб., сообщал ранее Koenig Capital, консультант Mondi Group в этой сделке. «Бипак» выпускает гофрокартон и упаковку для пищевых и сельхозпродуктов, 99% компании принадлежали ООО «Бипласт» Ольги Белявцевой, совладелице «Прогресс капитала» (производитель детского питания «Фруто-няня»); еще 1% принадлежал Белявцевой лично. Ведомости

«Рузское молоко» испаряется

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал заявление фирмы «Ронсивел» о признании банкротом ОАО «Рузское молоко», входящего в агрохолдинг «Русское молоко» ГК «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого. Это следует из материалов дела на сайте суда. В сентябре подмосковный арбитраж уже прекратил производство по аналогичному заявлению от «Автолиги» в связи с оплатой «Рузским молоком» долга перед заявителем. Кроме этого тогда же фирмы «Айс авто» и «Диарт логистик» ходатайствовали в суде об отказе от заявления о банкротстве «Рузского молока». РАПСИ

X5 посотрудничает в Белоруссии

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и второй по обороту российский ритейлер X5 Retail Group планируют развивать сотрудничество в сфере закупок сырья и готовой продукции белорусского производства, заявил представитель БУТБ Роман Янив. Стороны рассматривают возможность использовать электронные площадки биржи для централизованных поставок продукции белорусских молокозаводов в сети под управлением X5 и ее партнеров, добавил представитель ритейлера Станислав Наумов. БЕЛТА

«Платон» на цены не влияет

Министерство транспорта не ожидает роста цен на продовольствие из-за возможного увеличения тарифа системы «Платон», заявил министр транспорта Максим Соколов. По его словам, подобные ожидания были в прошлом году, но в итоге рост цен был обусловлен инфляционными процессами. Решение по тарифу должно принять правительство – период льготного тарифа, введенный в 2015 г., был установлен его решением, напомнил Соколов. Интерфакс

НКХП обновил совет директоров

Акционеры Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) 7 ноября проголосовали за избрание нового совета директоров компании, следует из ее сообщения. В новый состав совета директоров вошли в том числе экс-глава ГК «Содружество» Стефан Фраппа, Иван Тореев, гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК, владеет 51% комбината) Марат Шайдаев, его заместитель Баграт Газарян и директор по производственной и коммерческой деятельности ОЗК Алексей Чемеричко; всего семь человек. ТАСС