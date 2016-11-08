Цифры. Тенденции. События

Малый бизнес проверят на связи

Малый и средний бизнес с момента начала деятельности Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в текущем году принял участие в тендерах более чем на 1,4 трлн руб. и сейчас данные об участниках аудируются с помощью системы «СПАРК-Интерфакс» на предмет аффилированности с другими, более крупными компаниями, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Интерфакс

Недосчитались 5 млн безработных

По данным Фонда обязательного медицинского страхования, в РФ 85,3 млн человек не имеют работы, а по оценкам Минэкономразвития – 75–78 млн. Участники парламентских слушаний по бюджету в Совете Федерации рекомендуют правительству разработать законопроект по совершенствованию учета неработающих, потому что расхождения в статистике ведут к избыточным расходам регионов на медицинское страхование. По данным Счетной палаты, разница в счете составила около 5 млн человек, а переплата регионов превысила 40 млрд руб. Интерфакс

Северный Кавказ не запланировал

Регионы Северного Кавказа должны закладывать в бюджет на 2017–2018 гг. средства на программы занятости населения, заявил министр труда Максим Топилин. По его словам, отнюдь не всегда республики Кавказа выделяют средства на эти программы, хотя это дело прежде всего региональных бюджетов. По его словам, в текущем году финансовую поддержку на развитие занятости получили Чечня, Дагестан и Ингушетия, но они серьезно отстают по освоению средств по программе. Интерфакс