Москва не верит в Tele2

Абонентская база Tele2 в Москве с лета практически не растет – у оператора здесь всего 2,36 млн абонентов

Абонентская база Tele2 в Москве с лета практически не растет – у оператора здесь всего 2,36 млн абонентов. Если тенденция продолжится, столичная сеть компании может не окупиться

Число абонентов Tele2 с июня по сентябрь 2016 г. в Московском регионе практически не выросло, рассказали «Ведомостям» два партнера оператора. Эти данные, по их словам, они получили непосредственно от компании. В июне Tele2 обслуживала 2,28 млн абонентов в столице, а в сентябре – 2,36 млн человек, рассказывают собеседники «Ведомостей». То есть база выросла всего на 3,5% за четыре месяца. На конец июня, по данным AC&M Consulting, в Москве и Подмосковье было около 43,28 млн пользователей сотовой связи. Таким образом, доля Tele2 составляла около 5,27%.

В последний раз Tele2 объявляла данные об абонентской базе в Москве и области по итогам I квартала 2016 г. Тогда она составляла 2,1 млн человек. Но затем компания перестала раскрывать этот показатель. Чуть ранее то же самое сделала МТС.

Представитель Tele2 Константин Прокшин отказался обсуждать цифры «Ведомостей», но добавил, что оператор «доволен результатами работы в регионе».

Абоненты в столице – одни из самых требовательных к качеству связи и это важный фактор конкуренции, считает представитель МТС Дмитрий Солодовников. С ним согласны коллеги из «Вымпелкома» и «Мегафона» Анна Айбашева и Юлия Дорохина. Сейчас все больше клиентов используют пакетные тарифы с фиксированной ценой, которая примерно одинакова, говорит Дорохина. А это значит, по ее словам, что на первое место выходит не экономия нескольких десятков рублей в месяц, а качество услуг. Появление конкурента привело к некоторому снижению тарифов, отмечает Айбашева. Но на продажи это не повлияло и к усилению перехода абонентов к конкурентам не привело, продолжает она.

Дорогая столица По оценкам аналитика «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, среднемесячный счет одного абонента в Москве примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по России, и составляет около 450 руб. Это значит, что Tele2 зарабатывает в столичном регионе примерно 1,062 млрд руб. в месяц.

Tele2 не называла инвестиций в московскую сеть, было объявлено только, что это «миллиарды рублей». Но оператор сообщал о привлечении почти 16 млрд руб. проектного финансирования в ВТБ на строительство сети в Москве. Всего в 2015 г. Tele2 инвестировала в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети в России 39 млрд руб. – на 214% больше, чем годом прежде.

По оценкам аналитика Otkritie Capital Александра Венграновича, доля рынка в 5% позволит компании достичь рентабельности, но окупаемость запуска московской сети при отсутствии роста базы может затянуться более чем на пять лет.

Московский рынок уже перенасыщен сотовой связью и московских абонентов трудно мотивировать дешевой мобильной связью, говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Сотовая связь без дополнительных услуг рассматривается москвичами фактически как составная часть потребительской корзины, без которой нормальная жизнь невозможна, поэтому спрос на голосовую связь в Москве сейчас не слишком эластичный и на сотовой связи москвичи не слишком экономят.

Аналитик Газпромбанка Сергей Васин ранее называл достижение 10%-ной доли на московском рынке необходимым минимумом для развития мобильного бизнеса в любом регионе. Такая доля позволяет хотя бы выровнять баланс по межоператорским платежам, объясняет он, ведь пока у оператора совсем мало абонентов, они мало звонят внутри сети, а созваниваются в основном с абонентами других сетей, так что Tele2 вынуждена платить конкурентам за эти вызовы, почти ничего не получая взамен, отмечал он.