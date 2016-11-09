ЦБ не имеет претензий к «Роснефти»

ЦБ не имеет претензий к проекту оферты «Роснефти» миноритариям «Башнефти», сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Цена оферты, по его словам, «чуть выше цены, за которую заплачено в рамках приватизационной сделки». «Роснефть» предлагает выкупить почти 55,5 млн обыкновенных акций «Башнефти», потратив на это до 206 млрд руб. Интерфакс

«Полюс» может поглотить «дочку»

Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» предложил акционерам присоединить «Полюс-инвест». Это структура «Полюса», на балансе которой числится казначейский пакет акций компании – 34,1%. После присоединения пакет будет погашен. Интерфакс

Total займется добычей газа в Иране

Консорциум во главе с французской Total заключил предварительное соглашение на $4,8 млрд о разработке участка гигантского газового месторождения «Южный Парс» в Иране. Это первое крупное соглашение Тегерана с западными компаниями после отмены в январе международных санкций. Total будет принадлежать 50,1% акций предприятия, 30% – китайской China National Petroleum Corp. (CNPC), оставшаяся доля – иранской госкомпании Petropars. По словам гендиректора Total Патрика Пуянне, проект потребует около $4 млрд инвестиций. Ожидается, что добыча газа начнется в 2020 г. FT

«Русснефть» хочет увеличить добычу

«Русснефть» планирует в 2017–2019 гг. увеличить добычу нефти в 1,4 раза до 10 млн т, говорится в стратегии развития компании. В 2016 г. «Русснефть» направит на капитальные вложения, в основном на разведку и добычу, до 17,1 млрд руб., в 2017 г. – до 26 млрд руб. Интерфакс

ОПЕК прогнозирует стабилизацию нефтедобычи в России

ОПЕК ожидает стабилизации добычи нефти в России в 2025–2040 гг. на уровне 10,9 млн баррелей в сутки, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе картеля World Oil Outlook. В 2016 г. прогнозируется увеличение добычи почти на 2% до 11 млн баррелей в сутки, в 2017–2019 гг. – ее сокращение до 10,9 млн, в 2020–2021 гг. – до 10,8 млн. Мировой спрос на нефть, по оценке ОПЕК, в 2017 г. составит 95,3 млн баррелей в сутки (на 300 000 баррелей больше предыдущей оценки), в 2020 г. – 98,3 млн баррелей в сутки (плюс 900 000 баррелей). По оценкам ОПЕК, среднегодовая цена ее нефти в текущем году составит $40 за баррель, а затем каждый год до 2020 г. будет увеличиваться на $5 за баррель. Интерфакс