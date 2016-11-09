Русский Instagram перерос Facebook

В этом году Instagram заработает на рекламе почти $2 млрд, около 7% выручки Facebook. Но в России этот сервис зарабатывает даже больше материнской компании

В этом году Instagram заработает на рекламе почти $2 млрд, около 7% выручки Facebook. Но в России этот сервис зарабатывает даже больше материнской компании

В этом году фотосервис Instagram (принадлежит Facebook) заработает на рекламе более $1,85 млрд, прогнозирует аналитическая компания eMarketer. Мобильный фотосервис был запущен в 2010 г., Facebook приобрел его в 2012 г. за $1 млрд. Зарабатывать Instagram начал лишь в сентябре прошлого года, когда открыл продажу рекламы в постах. Но, получается, уже в этом году на Instagram придется 7% прогнозируемой выручки всего Facebook – по данным eMarketer, в 2016 г. последняя составит $26 млрд, почти $25 млрд из которых – реклама.

Facebook не раскрывает квартальные финансовые показатели Instagram. В сентябре соцсеть сообщила, что у фотосервиса уже более 0,5 млн рекламодателей и это вдвое больше, чем в марте. Активно продвигаются в Instagram рекламодатели из США, Бразилии, Великобритании, Австралии и Канады.

Доходы Instagram пока не составляют и 10% мировой выручки Facebook, но в России сервис зарабатывает на рекламе значительно больше соцсети, утверждают сотрудники двух рекламных агентств, знакомые с цифрами обеих интернет-компаний. Российская выручка Instagram в этом году превысит 1 млрд руб., тогда как Facebook получит здесь «несколько сотен миллионов рублей», уверен один из собеседников «Ведомостей». Другой полагает, что доходы Instagram будут меньше миллиарда, но в любом случае превзойдут соцсети. Для продажи рекламы в России Facebook и Instagram привлекли агентство Aitarget. Представитель агентства от комментариев отказался.

Представитель Instagram также отказался раскрыть какие-либо финансовые показатели сервиса и лишь сообщил, что сейчас сервисом регулярно пользуется 0,5 млрд человек, 80% которых живет за пределами США. По данным TNS, мобильная аудитория Facebook в крупных российских городах составила в августе 2016 г. 5,1 млн человек, Instagram – 5,6 млн.

Если данные собеседников «Ведомостей» верны, Facebook и Instagram в рунете практически незаметны на фоне таких крупнейших интернет-компаний, как «Яндекс», Google, Mail.ru Group. На них приходится основная часть интернет-бюджетов (всего, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, 97 млрд руб. в 2015 г.).

То, что Instagram зарабатывает в России больше, чем Facebook, неудивительно, рассуждает управляющий директор Dentsu Aegis Network Russia Максим Осипов, ведь большую часть бюджетов на размещение в соцсетях забирает «В контакте», а российского аналога Instagram не существует. Оценить доходы сервиса в нашей стране он затруднился – множество популярных блогеров самостоятельно сотрудничают с рекламными биржами и вряд ли эти деньги доходят до Instagram. Реклама в Instagram интересна компаниям, которые занимаются товарами массового спроса, особенно товарами для женщин, соглашается руководитель направления социальных медиа Proximity Russia (входит в BBDO Group) Виталий Акулов. Instagram удобен тем, что пользователь сразу видит изображение продукта и может оставить комментарии, рассуждает эксперт по рынку розничной торговли и товаров широкого потребления российского подразделения Bain & Company Пьер-Лоран Ветли, но в первую очередь бюджеты распределяются между крупнейшими площадками рунета.