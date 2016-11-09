Цифры. Тенденции. События

$15 млн

Составил в III квартале чистый убыток News Corp. против чистой прибыли в $175 млн за аналогичный период 2015 г., следует из отчетности компании. Выручка корпорации снизилась за тот же период на 2,4% до $1,97 млрд. Гендиректор News Corp. Роберт Томпсон сослался на сложную ситуацию на рекламном рынке: растущие доходы компании в интернете пока не компенсируют падение ее выручки от бумажных версий СМИ и книжного бизнеса. WSJ

В РБК на три года

Гендиректор РБК Николай Молибог будет руководить компанией еще три года, рассказал «Ведомостям» его знакомый. Акционеры РБК решили продлить с Молибогом контракт, вопрос вынесен на ближайший совет директоров компании 14 ноября, уточнил он. Вопрос о переизбрании гендиректора значится в повестке совета, следует из раскрытия компании. Молибог управляет РБК с 2013 г. Представители холдинга, его основного акционера – группы «Онэксим» и сам Молибог от комментариев отказались. Ведомости

$3 млн от Rolling Stone

Бывший декан по связям со студентами Университета Вирджинии Николь Эрамо отсудила $3 млн у журнала Rolling Stone и его журналистки Сабины Рубин Эрдели в качестве моральной компенсации за недостоверную информацию о массовом изнасиловании в этом университете. Журнал опубликовал эту статью в ноябре 2014 г., опираясь прежде всего на слова жертвы – девушки, чье имя не было раскрыто. Администрация университета и конкретно Эрамо ничего не сделали в ответ на жалобы девушки и несколько раз прежде старались замять аналогичные случаи сексуальных преступлений в кампусе, было указано в статье. После публикации полиция не обнаружила никаких следов того, что изнасилование имело место, хотя и подтвердила общую небрежность администрации по отношению к сексуальным преследованиям среди студентов. Rolling Stone извинился и снял статью с сайта. Но судья счел это недостаточным: статья и более поздние комментарии сотрудников журнала были полны «злого умысла» по отношению к Эрамо, решил он. Ведомости