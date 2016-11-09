Статья опубликована в № 4199 от 09.11.2016 под заголовком: Слова

Сергей Собянин

«Нам удалось снять остроту этой проблемы, в том числе переломить опасную тенденцию роста числа преступлений среди мигрантов».

По словам мэра Москвы, в этом году количество преступлений, совершенных в столице иностранцами, снизилось на 17%. («Интерфакс»)

Татьяна Москалькова

«И в нашем государстве такая идеология есть, в том, что связано с защитой прав и свобод человека. <...> Дискуссия имеет право на существование».

По мнению омбудсмена, конституционный запрет на государственную идеологию можно обсуждать, но не любая идеология годится. («РИА Новости»)

Петр Порошенко

«Правительство Украины примет отставку губернатора, позволив ему продолжать политическую деятельность в нашей стране».

Президент Украины считает, что губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ушел в отставку, чтобы возглавить оппозицию. (ТАСС)