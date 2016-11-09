Помощь за чужой счет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает зафиксировать межбюджетный трансферт регионам и установить мораторий на его сокращение хотя бы в течение трех лет. За счет сокращения трансферта в этом году на 136 млрд руб. в следующем он увеличится на 60 млрд руб., а к 2019 г. – снова сократится, пояснила Матвиенко: в результате этих «манипуляций» финансирование регионов уменьшится.

Трансферт регионам в 2017 г. составит около 1,5 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета, к 2019 г. он сокращается на 60 млрд руб. (см. график).

Также Матвиенко раскритиковала планы правительства сократить бюджетные кредиты в 3 раза по сравнению с 2016 г. – по 100 млрд руб. в 2017 и 2018 гг., а в 2019 г. они уменьшатся до 50 млрд. Надо изменить подходы к коммерческому кредитованию регионов, считает Матвиенко: как ожидается, долг регионов к концу года вырастет до 2,5 трлн руб. На 1 октября он составлял 2,3 трлн руб., подсчитали в Счетной палате. Доля коммерческих кредитов в структуре долга за 10 месяцев сократилась на 284 млрд руб. до 681 млрд. Однако она может вырасти к концу года. Регионы занимают «на кассовый разрыв», говорила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Структура регионального долга уже улучшалась летом 2015 г., а к концу года регионам пришлось опять брать дорогие кредиты банков, чтобы выполнить обязательства, напоминает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Кроме того, регионы недополучают доходов и дотаций, подчеркивает Голикова. Одна из причин падения доходов – волатильность трансферта из федерального бюджета. За восемь месяцев 2016 г. он сократился на 14%, подсчитала Зубаревич. Регионы привлекают кредиты постепенно, по мере накопления фактического дефицита, который, как правило, увеличивается к концу года, констатирует представитель ВТБ.

Каждый год планируется сокращение трансферта, но вместо этого он растет, так может произойти в этой «трехлетке», отмечает представитель Счетной палаты. Минфин тесно работает с регионами для нормализации их финансов, уверяет его представитель. Поддержка регионов не сокращается, а даже увеличивается, настаивает другой чиновник Минфина. Бюджетные кредиты сокращаются из-за роста безвозмездных дотаций, поясняет он: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности выросла на 100 млрд руб. и составит 614 млрд ежегодно.

Дополнительные 100 млрд руб. на дотацию возникли за счет изъятия у регионов части налога на прибыль – федеральная доля вырастет с 2 до 3 п. п. из 20%. Деньги правительство собирается направить на поддержку нуждающихся регионов. Но помогать им надо было за счет федеральной части налога, отметила Матвиенко.

Действующая методика, по которой определяются дотации на выравнивание бюджетов регионов, существенно устарела, говорила Голикова. Но 80% дотаций будут распределяться по ней, а оставшиеся 20% – с учетом результатов инвентаризации расходных полномочий регионов. Для этого в методику будет введен новый коэффициент – соотношения расчетного объема расходных обязательств и фактических расходов региона, говорил замминистра финансов Леонид Горнин (цитата по ТАСС). Дотация – это некая замена бюджетному кредиту и она даже лучше, потому что ее не нужно возвращать, оценивает Зубаревич, но в первую очередь ее получают наименее развитые республики и Дальневосточный регион, а проблемы с долгами не у них. Это лукавая история, констатирует она: «По сумме средняя температура стала лучше. Как только вглядываемся в организм – стало как-то не очень».

Нельзя однозначно сказать, что поддержка вырастет, отмечает Андрей Чернявский из Центра развития ВШЭ: дотация на выравнивание выросла, регионам дали 10% акциза на алкоголь, но зато забрали часть акциза на топливо (см. статью на стр. 05), поступления от которого превысили бы 100 млрд руб. У регионов большой дефицит ресурсов и им нужно дать больше самостоятельности, полагает он: например, отложить выполнение зарплатных майских указов президента. Продлить их исполнение – самое здравое предложение, соглашается Зубаревич.