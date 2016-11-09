Бюджет бездорожья

Регионы будут все меньше получать на дороги из федерального бюджета. Центр предлагает им самим искать, где взять деньги

Регионы будут все меньше получать на дороги из федерального бюджета. Центр предлагает им самим искать, где взять деньги

В этом году федеральный бюджет собирается потратить на региональные, муниципальные и местные дороги 84 млрд руб. по программе «Развитие транспортной системы». Проект бюджета на следующую трехлетку предлагает резко сократить помощь – 42 млрд руб. в 2017 г. и 23,5 млрд в 2019 г.

Ремонт и содержание региональных дорог финансируются на 15% от норматива, признавал президент Владимир Путин в сентябре, требованиям отвечают 39%. Ситуация с федеральными трассами существенно лучше – 91 и 65% соответственно. Президент призвал ситуацию с региональными дорогами «качественно улучшить», начав с крупных агломераций, так, чтобы к 2018 г. не менее 50% дорожной сети соответствовало требованиям.

Федеральный бюджет не только сокращает поддержку, но и забирает часть доходов, из которых формируются дорожные фонды. В 2017 г. регионы будут получать уже не 88% топливных акцизов, а только 61,7%, в 2018 г. – 57,4%, в 2019 г. – 60,2%. В итоге регионы могут лишиться за три года 450 млрд руб.

Губернаторы встревожены снижением норматива зачисления акциза в региональные бюджеты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кто получит По программе «Безопасные и качественные дороги» трансферты на 30 млрд руб. получат 34 региона. 15 включены в программу, еще 19 защитивших программы развития улично-дорожной сети получат гранты, уточнил представитель Минтранса.

Регионы, правда, получат часть доходов от повышения акцизов по программе «Безопасные и качественные дороги» – 40 млрд руб. Но не все регионы, а отобранные правительством (см. врез). Это перераспределение денег от повышения акцизов, как объяснял министр транспорта Максим Соколов.

Несут потери регионы и из-за льгот по транспортному налогу, введенных для компенсации потерь от «Платона» (плата за проезд грузовиков по федеральным трассам). В 2016 г. регионы недосчитаются 8,7 млрд руб.

Вопрос о финансировании региональных дорог «в проработке», комментирует представитель Минтранса, в 2016 г. регионам уже выделено 10,85 млрд руб. на приведение дорог в нормативное состояние. Это деньги, собранные системой «Платон». Их получили 24 региона с особенно плохими дорогами. Еще 12,09 млрд руб. выделено на строительство и ремонт уникальных дорожных сооружений, добавляет представитель Минтранса, одно из них уже сдано в эксплуатацию – мост через р. Белую в Уфе.

Федеральная поддержка сокращается, признает член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен, но сами регионы тратят деньги из дорожных фондов не только на дороги. Госдума рассматривает законопроект Минтранса, по которому штрафы за нарушения на дорогах должны идти в региональные фонды, напоминает Тен. Добровольно это пока сделали 40 регионов. Изменения, по подсчетам Минтранса, пополнят фонды на 120 млрд руб.

Центр, видимо, решил, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, говорит финансовый консультант инфраструктурных проектов: у регионов забирают деньги, но дают больше свободы – и собирать штрафы, и повышать транспортный налог, и бороться за деньги «Платона». Но чтобы претендовать на деньги «Платона», нужно множество документов и стоимость их подготовки высока, замечает другой консультант.

Формально регионы могли бы компенсировать сокращение федеральной поддержки тремя способами, рассуждает директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин: повысить транспортный налог, прекратить нецелевое использование дорожных фондов и найти для них дополнительные источники доходов. Но все это не решит проблем, скептичен Блинкин: региональные дороги, которые не получают финансирования даже на текущий ремонт, просто разрушаются.