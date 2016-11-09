Цифры. Тенденции. События

Деньги для военных

Военные пенсионеры тоже должны получить единовременную выплату, поручил правительству президент Владимир Путин. «Я понимаю, наверное, логику авторов этого законопроекта: 24 000 [руб.] – примерно средняя пенсия военных пенсионеров, 13 000 – в гражданском секторе, – сказал он. – Тем не менее мы говорили, что эта мера будет касаться всех категорий». Министр труда Максим Топилин заявил, что его ведомство готово оперативно подготовить поправки в пакет бюджетных законопроектов, чтобы выполнить поручение Путина и обеспечить выплатой все категории пенсионеров, в том числе военных. Интерфакс

Положительная ставка

Положительные реальные процентные ставки будут препятствовать формированию избыточной долговой нагрузки на экономику и отобьют охоту у компаний направлять средства на малоэффективные сделки слияния и поглощения (M&A), заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, дальнейший рост долговой нагрузки у отдельных заемщиков может создать риски для финансовой стабильности, а положительные ставки «создают условия для того, чтобы кредит направлялся только на высокопроизводительные инвестиции». Интерфакс

Правительство ждет заявок

Претенденты на покупку 19,5% акций «Роснефти» из госпакета должны в ноябре сделать обязывающие предложения, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он не располагает информацией, подал ли кто-то уже заявки, но претенденты есть. Одно из квалификационных требований к претендентам, по его словам, предполагает обязательство в течение трех лет не продавать купленный пакет. Улюкаев предположил, что, возможно, оно не будет распространяться на «Роснефть», если она сама будет выкупать свои акции. Интерфакс

Торг за торгпредства

Правительство решило не передавать зарубежные торгпредства от Минэкономразвития Минпромторгу, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Решили поступить иначе», – рассказал он: «Российский экспортный центр (РЭЦ) сейчас набрал силу» и надо начать с передачи ему в подчинение «наиболее продвинутых торгпредств, которые можно передать в подчинение РЭЦу». Интерфакс

ВЭБ с профицитом

ВЭБ закончит 2016 г. с профицитом ликвидности, хотя изначально финансовый план предполагал дефицит, сказал председатель госкорпорации Сергей Горьков. ВЭБ в 2016–2017 гг. прогнозирует убыток, в 2018 г. – прибыль. По словам Горькова, в этом году только продажа ADR «Газпрома» негативно повлияла на финансовый результат ВЭБа: «В остальном наш портфель несет доход, наша маржа выросла с нуля на начало года до 1,5%». «Газпром» летом этого года выкупил у ВЭБа 3,59% своих акций. Интерфакс