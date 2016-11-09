Букеровский лауреат Барнс даст открытое интервью на выставке non/fiction

Лауреат Букеровской премии британский писатель Джулиан Барнс посетит 3 декабря международную ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction № 18 в Москве, где даст открытое интервью. Об этом сообщили в пресс-службе Британского совета в Москве. В этом году почетным гостем ярмарки, которая пройдет с 30 ноября по 4 декабря, станет Великобритания. «В рамках ярмарки non/fiction состоится открытое интервью Джулиана Барнса, посвященное роману «Шум времени» – беллетристической биографии Дмитрия Шостаковича. Событие пройдет 3 декабря в киноконцертном зале Центрального дома художника (ЦДХ)», – говорится в релизе. В Британском совете отметили, что встречу с писателем сможет посетить любой участник ярмарки по предварительной регистрации на официальном сайте выставки. Всего в рамках non/fiction выступят 13 авторов из Великобритании, в их числе Себастьян Фолкс, Марина Уорнер, Эндрю Дэвис, Джонатан Коу, Лалин Полл, Джим Крейс, Дэвид Алмонд, Дженни Брум, Том Голд, Мариан Эллиотт, Эмма Хили и Пол Мейсон. Выставку в ЦДХ также посетят 10 британских книгоиздателей, которые «приедут на событие с целью обмена опытом и налаживания более тесного сотрудничества с российскими коллегами». ТАСС

Выставка Дэвида Боуи установила рекорд по посещаемости

Ретроспектива Дэвида Боуи в Лондоне стала самой посещаемой в истории Музея Виктории и Альберта. Экспозицию под названием David Bowie Is, которая прошла уже на восьми площадках по всему миру, посмотрели более 1,5 млн посетителей. Около 312 000 зрителей побывали в самом музее, где выставка о жизни и творчестве музыканта стартовала в 2013 г. Всего в международном туре экспозиции, который завершится к 2017 г., планируется 10 городов. Сейчас ретроспектива проходит в Музее современного искусства в Болонье, после чего ее повезут в Токио, а затем – в Барселону. Lenta.Ru