ГУП «ТЭК СПб» займет 2,3 млрд руб.

ГУП «ТЭК СПб» привлечет четыре возобновляемые кредитные линии на 1,8 млрд руб. Всероссийского банка развития регионов по ставкам от 9,9 до 10,97% годовых, еще одну кредитную линию на 500 млн руб. предоставит банк ВТБ под 9,9%, следует из протокола торгов на сайте госзакупок. В конкурсе по нескольким лотам также участвовали АБ «Россия» и Росбанк. Ведомости

Бесплатно по ЗСД

Движение по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге начнется в период с 28 ноября по 4 декабря 2016 г., сообщил гендиректор ООО «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов. Проезд будет бесплатным 2–2,5 месяца начиная с декабря, сообщил гендиректор АО «ЗСД» Игорь Лукьянов. За этот период концессионер оформит необходимые юридические документы, позволяющие взимать плату. Ведомости

Обход Красного Села за 2,1 млрд руб.

Завершить строительство обхода Красного Села планируется в III квартале 2018 г. По проекту бюджета Петербурга в 2017 г. на достройку объекта планируется направить 361,9 млн руб., в 2018 г. – 315,2 млн руб., еще 1,4 млрд администрация рассчитывает получить из федерального бюджета. Интерфакс