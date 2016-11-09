ЦБ заметил первый профицит ликвидности

ЦБ в понедельник зафиксировал первый структурный профицит ликвидности (26 млрд руб.), экономические предпосылки для выпуска облигаций Банка России (ОБР) могут сложиться в начале 2017 г., заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. До конца года профицит может быть неустойчивым, с января перейдет в устойчивую область. Интерфакс

Доля мошеннических выплат в ОСАГО – 40%

Доля нестраховых выплат в ОСАГО может достигать 40%, заявила замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина со ссылкой на оценку Российского союза автостраховщиков. Более достоверными данными ЦБ не располагает: 18 страховщиков до сих пор не подключились к бюро страховых историй. Когда это произойдет, мошенничество можно будет предупреждать при заключении договора, надеется она. Интерфакс

ЦБ нашел дыру в ВПБ на 27,3 млрд руб.

Отрицательный капитал Военно-промышленного банка (ВПБ) составил 27,3 млрд руб., сообщил ЦБ (прежняя оценка – 6,7 млрд руб.). Активы банка составили 10,7 млрд руб. (45,4 млрд руб.). Вклады физлиц не изменились – 28 млрд руб. Ранее АСВ сообщало, что банк мог списать со вкладов около 6,2 млрд руб. за девять месяцев до отзыва лицензии. Интерфакс

«Росгосстрах» отказался от объединения

Акционеры «Росгосстраха» приняли решение расторгнуть договор о присоединении дочерних компаний «Капитал страхование», «Капитал Ре» и «КС холдинг». Ранее источник, знакомый с интеграционным проектом «Росгосстраха», предполагал, что компания сочла решение несвоевременным. Интерфакс