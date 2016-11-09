Большие данные в законе

Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ) и Институт развития интернета (ИРИ) создали рабочую группу, которая займется разработкой предложений по регулированию использования данных пользователей рунета, объявили их представители. Организаторы пригласили присоединиться к группе профильных чиновников, представителей операторов, интернет-компаний.

Очевидно, что государство рано или поздно решит заняться регулированием в этой сфере и отрасли следует быть к этому готовой, заявил вчера председатель правления ИРИ и советник президента по интернету Герман Клименко. «Плохо, если без нашего участия будут приняты какие-то регулирующие документы», – объяснил он.

Отрегулировать использование компаниями «больших пользовательских данных» (БПД) во вторник пообещал помощник президента Игорь Щеголев. Свободное обращение этих данных в интернете несет риски, а защиту могут обеспечить законодательное регулирование и специальные технические средства, объяснила в тот же день президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская. О необходимости создания единого оператора больших данных еще в июне говорил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Речь идет о массивах обезличенных данных, которые после обработки из-за своего объема позволяют идентифицировать их владельца, объяснял «Ведомостям» руководитель подгруппы – «Интернет + суверенитет» при администрации президента Илья Массух. Такие данные собирают, например, поисковые системы, социальные сети и операторы, чтобы лучше таргетировать рекламу и предоставлять подходящие тарифы. Замминистра связи Алексей Соколов считает, что надо отделить большие пользовательские данные от собственно персональных данных. Свое регулирование, по его мнению, нужно для обезличенных пользовательских данных, а также для машинных данных интернета вещей.

Представители операторов связи и интернет-компаний опасаются, что государство слишком зарегулирует сферу пользовательских данных и это не позволит использовать их для развития бизнеса. Представитель «Мегафона» предложил государству либерализовать использование пользовательских данных таким образом, чтобы бизнес мог их использовать. Mail.ru Group не считает необходимым законодательно регулировать эту сферу. «Мы выступаем за саморегулирование рынка, которое может осуществляться через отраслевое объединение», – сказал «Ведомостям» вице-президент группы Дмитрий Сергеев. Представитель «Яндекса» Ася Мелкумова также не видит предмета для таких инициатив. Но, отмечает она, компания присоединится к работе экспертных групп.