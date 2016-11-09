Бренд не помогает

Операторские брендированные устройства заняли в сентябре менее 2% российского рынка смартфонов и телефонов. Более половины из них продала Tele2

В сентябре 2016 г. самым продаваемым операторским смартфоном в России стал Tele2 Mini, появившийся на рынке в феврале 2015 г. Он занял 1,1% российского рынка смартфонов и телефонов в штуках, оказавшись по этому показателю на 13-м месте, следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров. Данные из этого документа ранее подтвердили источники, близкие к двум компаниям – партнерам нескольких производителей оборудования. Еще около 0,2% рынка в сентябре занял аппарат Tele2 Midi (вышел в августе 2016 г.), следует из отчета.

«Большая тройка» отстает от Tele2. На брендированные аппараты МТС в сентябре пришлось чуть более 0,6% штучных продаж смартфонов и телефонов, следует из отчета. Лучшие показатели – у устройства МТС Smart Start 3: 0,3% рынка. Смартфоны под брендом «Вымпелкома» заняли в сентябре около 0,2% рынка. Под брендом «Мегафона» за сентябрь было реализовано менее 100 аппаратов, следует из отчета.

Всего в России в сентябре 2016 г., по данным компании – партнера нескольких ритейлеров, было продано чуть менее 3,18 млн смартфонов и телефонов. На 1-м месте – Apple iPhone 5s с памятью 16 Гб, на который пришлось 3,7% продаж (в сегменте смартфонов – чуть более 5%).

У обеих моделей Tele2 хорошее соотношение цены и характеристик – собственно, это самые дешевые операторские смартфоны на рынке, объясняет представитель оператора Константин Прокшин. В интернет-магазине оператора модель Mini стоит 2490 руб., Midi – 3190 руб. Tele2 Midi – первый в России операторский смартфон на Android 6.0: за первые три часа продаж было реализовано 15 000 этих устройств, отмечает Прокшин. Tele2 планирует расширять ассортимент брендированных аппаратов.

В июле 2016 г. только 10% проданных в России смартфонов стоили дешевле 3000 руб., тогда как годом ранее их доля составляла 16%, следует из материалов, с которыми «Ведомости» ознакомились ранее. Сверхбюджетные смартфоны продаются в первую очередь в салонах сотовых компаний: часто такие устройства реализуются под брендами операторов, объяснял тогда ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но в последнее время операторы все реже используют такую практику – из-за роста цен дотировать смартфоны стало накладно, рассказывал он. С тем, что доля бюджетных смартфонов снижается из-за того, что операторы перестали активно их продвигать, согласились менеджер одной из розничных сетей и сотрудник сотовой компании.

Небольшая доля операторских устройств объясняется тем, что сейчас покупатели выбирают устройство за соотношение цены и функциональности и готовы приобрести более дорогое устройство А- или B-бренда в кредит, считает источник, близкий к одному из ритейлеров. Доля смартфонов Tele2 высока, поскольку многие покупают их, чтобы протестировать услуги ее мобильного интернета, после чего меняют их на более функциональные, говорит он.

Основная причина небольших продаж операторских смартфонов в том, что они «залочены», в них невозможно использовать sim-карту другого оператора, передал «Ведомостям» директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков. Несмотря на то что такие аппараты могут быть чуть дешевле прочих, покупатель голосует за свободу выбора, считает он.

На рынке смартфонов и телефонов смартфоны МТС занимают около 0,7%, а в сегменте смартфонов – уже 1,1%, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. Продажи обеспечивают популярные LTE-модели Smart Start с техническими характеристиками, достаточно высокими для доступа к интернет-контенту, отмечает он. За счет моделей ценой до 5000 руб. эффективно решается задача по наполнению сети интернет-генерирующими устройствами, именно на такие модели переходят пользователи с обычных кнопочных телефонов, рассказывает Солодовников.

Сейчас в выпуске бюджетных брендированных смартфонов нет смысла, так как на рынке много вендорских бюджетных аппаратов, которые «Мегафон» активно продает в розничной сети, замечает его представитель Юлия Дорохина. Кроме того, абонентов привлекают акции с устройствами среднего и премиального сегментов, когда существенная часть их стоимости зачисляется на мобильный счет, утверждает она.