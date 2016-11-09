Статья опубликована в № 4200 от 10.11.2016 под заголовком: IT-прибыли могут вернуться в Америку

IT-прибыли могут вернуться в Америку

Выполнение Дональдом Трампом предвыборных обещаний позволит IT-компаниям вернуть в США часть заработанных денег. На их зарубежных счетах сейчас около $1,2 трлн
Выполнение Дональдом Трампом предвыборных обещаний позволит IT-компаниям вернуть в США часть заработанных денег. На их зарубежных счетах сейчас около $1,2 трлн
Выполнение Дональдом Трампом предвыборных обещаний позволит IT-компаниям вернуть в США часть заработанных денег. На их зарубежных счетах сейчас около $1,2 трлн
David Goldman / AP

Избранный во вторник президент США обещает сократить корпоративные налоги. В частности, он предложил снизить ставку упомянутого налога до 10%, чтобы упростить возвращение корпоративных прибылей в страну и таким образом активизировать инвестиции в национальную экономику. По действующим ныне законам компании, репатриирующие в США прибыли, полученные за рубежом, должны платить налог в размере 35%.

Наибольшую выгоду от изменения налоговой системы получили бы американские высокотехнологичные компании, в настоящее время декларирующие свои прибыли в Ирландии и других странах с низкой ставкой налогообложения.

По данным рейтингового агентства Moody’s, американские компании, не относящиеся к финансовому сектору, на конец 2015 г. держали за пределами США наличные на сумму около $1,2 трлн, причем основная часть суммы приходилась на Apple, Microsoft, Cisco, Google и Oracle. В частности, только у Apple за рубежом хранилось около $200 млрд и Европейская комиссия обвиняла производителя iPhone в уклонении от уплаты налогов.

Многие специалисты по налогообложению полагают, что администрация Трампа могла бы принять меры против действий Еврокомиссии, вредящих интересам американских компаний. В Вашингтоне уже обсуждаются перспективы использования раздела 891 налогового кодекса США, посвященного ограничению налогового бремени в случае двойного налогообложения. Этот раздел вступил в силу еще в 1930-х, но до сих пор не применялся.

Офшоры помогли

Возможность декларировать прибыли за рубежом позволила крупнейшим американским корпорациям сократить налоговые выплаты в среднем на четверть, увеличив годовую прибыль почти на 24%.

В специальном отчете аналитической организации Capital Economics говорится, что сумма прибылей, хранимых американскими компаниями вне США, почти достигла $2,5 трлн. В случае изменения налоговой системы в соответствии с предложениями Трампа, считают авторы отчета, существенно выиграют корпорации Microsoft и General Electric, хранящие в странах с низкими ставками налогов более чем по $100 млрд, а также IBM, у которой показатель составляет $65 млрд, и Pfizer (около $80 млрд).

Возвращение денег в США позволило бы компаниям избавиться от корпоративных долгов, более свободно финансировать покупку активов или инвестиции в новые технологии, а также выплачивать инвесторам специальные дивиденды. Впрочем, если американские компании действительно решат репатриировать значительную часть зарубежных прибылей, у них будет меньше стимулов для покупки иностранных активов.

Дон Мурхед, партнер юридической конторы Squire Patton Boggs, предупреждает, что некоторые инициативы регуляторов, связанные с делами об оптимизации налогов крупных корпораций, могут остаться незавершенными: «Пока рано заявлять, что масштабная налоговая реформа сделает эти инициативы неактуальными, однако велика вероятность, что они будут свернуты».

Перевел Александр Силонов

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